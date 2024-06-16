Накануне 24 июня 2024 года, очередного заседания краевой комиссии по делам несовершеннолетних детей, где без моего личного присутствия, по моему добровольному заявлению, будет рассмотрено и моё личное дело допуска или не допуска к работе учителем математики и физики в государственной образовательной организации, школе, интересно посмотреть свои достижения по итогам учительской работы в 68 хабаровской школе с 12 августа 2011 года по 5 марта 2022 года.

Причиной такого заседания, как записано в Справке о наличии (отсутствии) судимости «осуждён 22.02.2022 Мировым судьёй судебного участка № 10 Индустриального района г. Хабаровска по ст. 156 УК РФ к штрафу в размере 15000 рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 1 год».

Если кратко, суть дела: 21.12.2021 года, на моём уроке физики двое подростков седьмого класса, за пять минут до окончания урока, сорвались со своих мест и побежали в сторону учительских столов. Все мои уроки, а это при недельной нагрузке 84 часа: физика (20 часов), технология (39 часов), радиоуправляемый авиамоделизм (21 час) и шахматы (4 часа), проходили в кабинете повышенной опасности, технологии, где бегать и толкаться, тем более бросать предметы, по определению техники безопасности, категорически запрещено!

Семиклассник, что бежал сзади, со всего размаху толкнул впереди бегущего одноклассника, после чего тот ударяется правой частью груди об угол неподъёмного стола с компьютерной аппаратурой, со стола на шнурах повисли два ноутбука, проектор и монитор, мышки и клавиатура, на соседний стол завалился принтер, с трудом устоял процессор. То, что именно эти обучающиеся дети побежали, ни для кого странного ничего нет, они бегают везде и всюду по всей школе, с первого классу постоянно, ведь на виду соседний кабинет № 5, в том числе почти на каждом моём уроке в кабинете № 3, с пятого классу уроков технологии. Даже спустя год, бегают бритоголовыми, в чёрных толстовках с пауком на спине! Но, вернёмся к уроку физики 21 декабря 2021 года. На этот раз случилось неожиданное, от сильного удара первый бегущий стоял в ступоре, зрачков видно не было, глазные яблоки сияли белизной, как в рекламе зубной пасты «бленд-а-мед». По опыту офицерской службы жить пареньку оставалось минуту, максимум две. Время шло на секунды. Пришлось держать, как учили, за предплечья и трясти, орать матом, чтобы слышал, держать вертикальное положение с помощью стены. Обошлось, подросток живой! Я шёл домой с высоко поднятой головой, как-никак, оказал первую медицинскую помощь, спас ребёнка от смерти. Но! Девочки сняли видео. Выложили в интернет! Следственный комитет заметил, напрочь отмёл первые показания и версию спасения и, по одиннадцати секундам видео следователи самостоятельно возбудили уголовное дело. Родители заявления и жалобы не подавали. Что было до этого события, как вели себя дети, следователей и прокуратуру не интересовало. Как потом выяснилось, поджимал «общественный резонанс», прокуратура требовала довести дело до суда. Взвесив все «За» и «Против», понял, доказать, что у подростка закатились зрачки, невозможно, запросил государственного адвоката, признал вину и, дело приняло особый характер рассмотрения Мировым судом, который завершился получасовым заседанием. От апелляции сразу отказался. На следующий день праздник, 23 Февраля – День защитника Отечества, хороший подарок офицеру, а 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция.

Как пояснили правоохранительные органы, в государственной образовательной организации нельзя детей трогать руками, ни при каких обстоятельствах!

Год прошёл быстро, работал в столярном цехе рекламного объединения на должности токаря, освоил станки фрезерный и лазерной резки с числовым программным управлением, ещё специальности столяр-мебельщик и столяр-сборщик. А 9 марта 2023 года позвали работать в школу-интернат вести уроки физики и технологии с детьми слабослышащими и тяжёлыми нарушениями речи, откуда 22 апреля 2024 года уволился по собственному желанию, так как получил приглашения на работу от ряда хабаровских общеобразовательных школ.

Такая предыстория дела.

С выходом на военную офицерскую пенсию, после увольнения в запас с должности помощника командующего Дальневосточной армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны – начальника службы информации и общественных связей в звании подполковника, имея на руках «красный» диплом Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны, где в графе «гражданская специальность» записано «учитель истории и обществоведения», в разное время, в интересах школы добросовестно с 12 августа 2011 года по 5 марта 2022 года преподавал детям историю, обществознание, экономику, право, технологию, изобразительное искусство, черчение, радиоуправляемый авиамоделизм, математику, физику, строевую подготовку, настольный теннис и шахматы.

Как и полагается, один раз в три года проходил переподготовку по различным предметам обучения, в настоящее время очередной срок подошёл физики и математики, выпускной экзамен 30 августа 2024 года. Создаю Рабочую программу «Инженерная мастерская», где будет наглядно показано практическое применение физики и математики в инженерно-техническом творчестве обучающихся детей.

Первые значимые достижения пришли в шахматах. Школьная команда в составе девятиклассников Гончар Денис и Бартюк Максим, восьмиклассницы Бальченко Екатерина и семиклассника Роща Александр в октябре 2011 года стали победителями чемпионата Индустриального района Хабаровска среди школьных команд, а в ноябре заняли третье место в городе. Лучшим в городе на третьей доске по своим показателям со стопроцентным результатом стал Максим Бартюк.

В марте 2012 года школьная команда Бальченко Екатерина, Роща Александр и первоклассник Бальченко Анатолий выиграли Кубок имени Юрия Алексеевича Гагарина под эгидой администрации Индустриального района в честь Дня космонавтики.

Начало июня 2012 года принесло третье место среди школьных команд на городском турнире «Здравствуй, лето!» в честь образования Хабаровска. Честь школы защищали Бальченко Екатерина, Роща Александр и шестиклассник Матыцин Денис. Не остались без наград и в личном первенстве согласно своим возрастным категориям по быстрым шахматам, «пятиминутке», Бальченко третье место, Роща первое, Матыцин третье место.

Победная командная история повторилась в ноябре 2012 года, на чемпионате Индустриального района школьная команда опять первая, а в городе на этот раз поделили места с третьего по пятое. На этот раз команда претерпела изменения, вместо десятиклассника Максима Бартюк играл пятиклассник Мизюк Антон. Быстрые шахматы принесли третьи места в городе Бальченко и Роща. На этом шахматные успехи себя исчерпали.

Предмет «Технология».

Аналитические справки по итогам муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по учебным годам, составленным Управлением образования администрации города Хабаровска в лице Муниципального автономного учреждения «Центр развития образования», подтверждают значимые достижения хабаровской 68 школы по предмету «Технология» с 206 по 2022 годы.

В ноябре 2016 года победителем городской олимпиады по технологии среди семиклассников стал Эйтель Константин, девятиклассник Крамаренко Артём в своей номинации, занял второе место, он же был участником краевой олимпиады с шестым результатом из двадцати участников.

По предмету «Технология» в 2016-2017 учебном году школьная команда электромонтажников приняла участие в соревнованиях профессионального мастерства WorldSkills. Девятиклассники уверенно выиграли городские и краевые соревнования, а в России заняли третье место. Для участия в чемпионате мира в Абу-Даби сборную команду Российской Федерации пополнила девятиклассница нашей школы Дерунец Маргарита, где заняла второе в личных соревнованиях, а в командных стала чемпионкой мира.

В июне 2017 года призёром городской конференции социально-экономических проектов «Хабаровск. Наш!» стал восьмиклассник Назаров Иван с проектом «От шкатулки к ремесленничеству».

Как итог, меня в октябре 2017 года наградили Почётной Грамотой от мэра города Хабаровска «За значительные успехи в организации учебно-воспитательного процесса, педагогическое мастерство и в связи с Международным днём учителя».

Повторить успех школьным электромонтажникам в 2018-2019 учебном году восьмиклассникам и в 2020-2021 учебном году девятиклассникам не удалось, остановились на четвёртых местах краевых соревнований из двадцати, что не даёт права участия во Всероссийских соревнованиях.

В ноябре 2017 года победителем городской олимпиады по технологии стал семиклассник Толстых Алексей, восьмиклассник Эйтель Константин в своей номинации занял второе место.

На городской олимпиаде по технологии в 2019 году победителями стали семиклассник Никитин Владислав и девятиклассник Столяренко Артём, призовые места в своих номинациях заняли восьмиклассник Захаров Богдан, девятиклассник Довгаль Павел, десятиклассники Эйтель Константин и Мамонов Валерий. Участие в краевой олимпиаде, февраль 2020 года, приняли Столяренко Артём, Довгаль Павел, Эйтель Константин и Мамонов Валерий, лучшее место четвёртое.

На чемпионате Хабаровского края по электромонтажу JuniorSkills девятиклассники Василенко Артём и Харьковец Илья заняли четвёртое место из двадцати участников.

Удачное выступление на городской олимпиаде по технологии в 2021-2022 учебном году дало возможность 68 школе занять девятое место в городском рейтинге, после первой гимназии. Среди семиклассников победил Иванушко Михаил, среди восьмиклассников Лавринайтис Олег, среди девятиклассников Мокшин Арсений. Призёрами стали восьмиклассники Оконечников Доминик, Лашин Владислав, Высочин Алексей, десятиклассник Кочан Арсений, одиннадцатиклассник Столяренко Артём.

На краевой олимпиаде в Комсомольске-на-Амуре 22.02.2022 года призёром стал девятиклассник Мокшин Арсений, третье место. Участником на четвёртом месте одиннадцатиклассник Столяренко Артём.

В начале декабря 2021 года для участия в соревнованиях профессионального мастерства WorldSkills и JuniorSkills были сформированы команды по электромонтажу, робототехнике, инженерному дизайну, радиоуправляемому авиамоделизму, столярному делу, токарному мастерству и промышленной автоматики. На горизонте маячил школьный технологический бум инженерных проектов. Не получилось.

Такие достижения стали возможными благодаря созданию в 2017 году под моим руководством школьного Творческого универсально-технологического центра на базе материально-технического обеспечения школьных мастерских, кабинета технологии.

Для детей все занятия проводились на бесплатной основе. Приоритетом пользовались токарные станки, только вдумайтесь, уроки технологии посещали три сотни мальчиков. Освоение профессии радиомонтажник вызывал интерес у тех, кто любит электронику, особенно компьютерную технику. Радиоуправляемым авиамоделизмом занимались полторы сотни человек, из них три кадетских авиационных классов, включая и родителей детей. На субботних занятиях по шахматам за четыре часа в среднем проходили семьдесят два человека. Сегодня ничего этого нет и в помине.

В учебниках истории России часто слышим пословицу «вот тебе бабушка и Юрьев день».

На современный манер можно смело сказать «вот вам дети и общественный резонанс»!

14 июня 2024 года.

Сергей Роща

Рассказ

Хабаровск