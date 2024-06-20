Администрация города заключила контракт на сборку 100 «домов» для четвероногих беспризорников.

Сейчас на территории приюта для собак в районе Берёзовского шоссе в Хабаровске установлено 130 вольеров для животных.

С появлением нового «жилья» здесь можно будет разместить больше собак.

Напомним, в начале июня в Хабаровске была организована горячая линия для обращений по вопросам отлова безнадзорных животных. Как сообщили в городском управлении ЖКХ, к настоящему времени на нее поступило более 200 обращений от хабаровчан. По заявкам 68 бездомных собак выловлено и помещено в приюте.

Отловом безнадзорных животных в Хабаровске занимается две организации.

Единый телефон для заявок на отлов бездомных собак — 8 800 250-19-49. Линия работает круглосуточно, без выходных. Звонки принимает робот. После звукового сигнала он попросит позвонившего представиться и подробно описать, где именно было замечено животное без хозяина. Все полученные сообщения поступают в управление ЖКХ, после чего распределяются по зонам ответственности.