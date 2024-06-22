В рамках рабочей поездки в район имени Лазо Дмитрий Демешин проинспектировал ход капитального ремонта районной больницы. Это лечебное учреждение обслуживает более 38 тысяч жителей. В апреле 2024 года начат капитальный ремонт корпуса поликлиники, завершить его планировалось к концу июня. Однако из-за ошибок при проектировании и необходимости дополнительных работ срок сдачи пришлось сдвинуть на начало августа.

По итогам осмотра Дмитрий Демешин дал указание привлечь дополнительных специалистов на объект, чтобы ускорить ремонт.

— Закончить нужно к 1 августа, сегодня уже 21 июня. Увеличить количество людей нужно, иначе за месяц они не закроют этот объем работ, – заявил глава региона.

Дмитрий Демешин поручил минздраву края проработать вопрос благоустройства прилегающей территории. Правительство региона готово выделить деньги на это.

Также врио губернатора побывал в стационарном корпусе районной больницы, где на время ремонта организован прием амбулаторных пациентов. Дмитрий Демешин пообщался с врачами, расспросил посетителей о качестве обслуживания и условиях лечения. Нареканий на работу специалистов от жителей не поступило.

Отметим, в 2023 году по региональному проекту модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» лечебное учреждение получило 28 единиц современного медицинского оборудования на 45,6 млн рублей. В следующем году планируется отремонтировать стационарный корпус районной больницы.

В Переяславке Дмитрий Демешин также посетил местный храм, осмотрел ремонтируемую площадь Славы и возложил цветы к памятнику Сергею Лазо. В завершение рабочей поездки глава региона ответил на вопросы жителей на встрече в районном доме культуры и провел совещание с главами поселений района имени Лазо и членами правительства края.