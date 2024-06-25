Вопрос о поддержке экспорта в Хабаровском крае обсудили на заседании экспортного совета. В своем вступительном слове врио губернатора Дмитрий Демешин отметил, что для него важно мнение каждого участника совещания, поскольку перед бизнесом и правительством края стоит единая цель.

— Для меня крайне актуально погружение в эту повестку, так как наша общая задача – развитие региона. И задачи, которые мы выработаем с вами вместе, – это те целеуказания, которые будем перед собой ставить и потом воплощать в жизнь, – обратился Дмитрий Демешин к членам совета.

Глава региона напомнил, что Президент России своим указом №309 установил национальные цели в том числе во внешней торговле. К 2030 году предстоит обеспечить прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети, увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в полтора раза, туристских услуг – в три раза. Также необходимо установить стабильные связи с другими странами и построить инфраструктуру для международного сотрудничества, обмена технологиями, совместного производства и выхода на новые рынки. В числе задач и увеличение объемов перевозок по международным транспортным коридорам не менее чем в полтора раза.

— Нам необходимо не просто встроить нашу транспортно-логистическую систему в международные транспортные коридоры, но сформировать свои с учетом наших пунктов пропуска, транспортных магистралей и морских портов, – отметил Дмитрий Демешин.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова, для крупного бизнеса действуют федеральные меры поддержки. Правительство региона поддерживает экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства — среди них как акселерационные программы, так и финансовые меры поддержки. В Хабаровском крае с 2022 года действуют две таких меры – это субсидия на транспортировку экспортной продукции и грант «Экспортный кешбэк».

— Мы оказывали поддержку в размере 100 тысяч рублей, с этого года увеличили до 300 тысяч. С начала года этим инструментом воспользовались 11 компаний, – сообщила Мария Авилова.

Работает региональный центр поддержки экспорта, который предоставляет более 26 видов поддержки. Предпринимателям края помогают в поиске новых партнеров, регистрации товарного знака, продвижении на электронных торговых площадках, организуют участие бизнеса в выставочных мероприятиях для экспортеров в России и за рубежом.

На заседании экспортного совета рассмотрели актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности, наращивания экспорта промышленной продукции и продукции агропромышленного комплекса, туристических услуг. Обсудили проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели на внутреннем и внешнем рынках.

— Для нас принципиально, чтобы вы чувствовали поддержку своих интересов. Мы постараемся все наши возможности с высоким коэффициентом полезного действия применить в ваших интересах. И на затраты из бюджета пойдем, – подчеркнул Дмитрий Демешин.

Глава региона добавил, что в условиях внешнеэкономических санкций особенно важно, чтобы меры поддержки экспортеров развивались, и призвал предпринимателей к активной совместной работе.

— Видите какие-то предпосылки для сотрудничества, есть идеи – приходите, говорите. У нас все министерства нацелены на то, чтобы поддерживать эти инициативы. То, что Хабаровский край должен стать одним из ключевых, самым ключевым звеном для выхода России на дружественные рынки стран Азии – это однозначный факт и та цель, которую мы в первую очередь перед собой ставим, – заключил врио губернатора Дмитрий Демешин.