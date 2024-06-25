Глава региона Дмитрий Демешин в рамках рабочей поездки в район имени Лазо побывал на площадке ООО «Молочный комбинат Переяславский» и лично оценил его производственные мощности. Это самое большое молокоперерабатывающее предприятие в регионе.

Всего здесь трудится 203 человека, которые только за прошлый год произвели более 20 тысяч тонн цельномолочной продукции. Но есть проблемы: сегодня на предприятии не хватает до 15% от общего количества специализированных работников.

Основными поставщиками сырого молока являются четыре местных предприятия. В начале лета сырье также стали поставлять из Хабаровского района. Но объемов натурального молока недостаточно, поэтому большая часть продукции производится из сухого, которое закупается в западном и сибирском регионах России.

— Плохо, что не хватает живого молока. Мы готовы субсидировать наших сельхозпроизводителей, но надо увеличивать поголовье молочных пород коров, – отметил руководитель региона Дмитрий Демешин.

Врио губернатора проинспектировал работу комбината совместно с его руководителем Алексеем Сарафиносом.

— У нас выпускается 80 наименований молочной продукции. В 2023 году были освоены новые виды: молоко питьевое отборное, новые вкусы йогуртов питьевых и десертных, а также сывороточные напитки. В 2024 году расширили линейку питьевых йогуртов и сывороточных напитков новыми вкусами, – поделился Алексей Сарафинос.

В прошлом году Переяславскому молочному комбинату была оказана господдержка более 16 миллионов рублей на возмещение до 70 % затрат на внедрение цифровой маркировки молочной продукции.

Руководитель молокозавода предложил главе региона ввести наценку не более 10% на продукцию местного товаропроизводителя, чтобы предприятия края оставались конкурентоспособными. Дмитрий Демешин поддержал идею и принял для рассмотрения.

— Отличное предприятие. Я убедился, что наш хабаровский продукт достойный: вкусный, полезный, местный. Поэтому будем его развивать, стараться продвигать продукцию на наш рынок. Эту задачу на ближайшем Президиуме Правительства поставлю перед министерством промышленности и торговли и перед министерствами, которые могут быть потребителями нашей местной продукции, – подытожил Дмитрий Демешин.