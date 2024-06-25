Транспорт окрашен в оранжевый цвет и оборудован всем необходимым для комфортной перевозки пассажиров.

В городском управлении транспорта сообщили, что в ближайшее время компании-перевозчики «Магистраль Авто ДВ» и «Дальтранс ДВ» дополнительно закупят 40 автобусов, при этом 20 они получили, часть уже колесит по маршрутам. Кроме того, 20 машин закупила компания «Пять звезд». Все они выйдут на дороги города до конца года.

«Автобусы фирмы «Джонтонг». Все они низкопольные – удобные для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья, они оборудованы специальной аппаратурой, которая объявляет о прибытии автобуса – это удобно для незрячих пассажиров. В них есть кондиционеры, USB-порты для зарядки телефонов, электронное информационное табло», — рассказал Анатолий Игнатенко, начальник отдела управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска.