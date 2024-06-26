Фестиваль Дня молодёжи вновь станет местом вдохновения и созидания для молодого поколения региона. В 2024 году ключевая точка празднования — Хабаровск. На площади Ленина с 10:00 до 22:00 планируется работа тематических зон, демонстрирующих разнообразные возможности, которые сегодня открыты для молодёжи в нашей стране и крае.

В пространстве «Вместе с родиной» можно будет создать флаг России из атласных лент, разукрасить огромную матрёшку, сделать собственную монету, принять участие в мастер-классе по работе с металлоискателем, собрать и разобрать автомат АК-74, увидеть выставку беспилотных летательных аппаратов, а также попробовать провести радиосвязь.

В тематической зоне «Вместе с добром» гости Дня молодёжи смогут осуществить мечты воспитанников детских домов, узнать о маленьких и больших подвигах детей-добровольцев Хабаровского края, принять участие в сборе гуманитарной помощи, а также увидеть выставку одежды волонтёрских организаций.

Локация «Вместе со спортом» предоставит возможности сдать нормы ГТО, заняться йогой, панна футболом и поиграть в баскетбол. Для гостей фестиваля там же пройдут выставка дрифт-машин, показательные выступления Лиги pro баскет и воздушных гимнастов, активности от спортивных клубов – ХК «Амур», СКА «Хабаровск,» ХК «СКА-Нефтяник».

В пространстве «Вместе с креативом» состоится показ мод Хабаровских дизайнеров, выставка дизайнерской одежды, выставка картин местных художников, а также будут предложены бесплатные укладки от барбершопа, кастомизация футболок и сумок.

«Вместе с карьерой» объединит игры и песни под гитару от Российских студенческих отрядов, химическую лабораторию от ПАО «Российские сети», ярмарку вакансий и профориентационный квест. В пространстве «Вместе с новым» гостей праздника ждёт создание динамичного контента с помощью «Спиннера 360», мастер-класс по созданию контента от Худиева Александра, а также молодёжных блогеров Хаблайфа, Женсовета. Настоящим сюрпризом для молодёжи может стать турнир в FC2024 на ПС5. «Вместе со знанием» — это пространство, где состоится обмен книгами, логические задачи, головоломки, презентация Росмолодёжь.Гранты.

Кроме того, Хабаровск в очередной раз становится городом фестиваля уличной культуры и экстрим-спорта «Уличная классика». Участники праздника увидят соревнования по самокату и BMX. Специальный гость мероприятия – призер чемпионата России по самокатному спорту Александр Шевченко.

В каждом из пяти городов, охваченных Всероссийским Днем молодежи, состоятся фестиваль красок Холи, маркет молодых предпринимателей, которые презентуют свои товары и услуги, а также открытый микрофон для творческих личностей. В завершении праздничной программы выступят популярные музыкальные исполнители: в Хабаровске – Канги и Parry Mason, в Комсомольске-на-Амуре – участница шоу «Голос» Вита Макурина и VITA COVER BAND, в Ванино – кавер-группа «Can’t Stop», в Вяземский приедет рок-группа «KAMNИ», а в Николаевск-на-Амуре – кавер-дуэт Алексей и Марьяна Виноградовы.

Напомним, что участие в Дне молодёжи бесплатное и открыто для всех желающих по предварительной регистрации на сайте деньмолодёжи2024.рф.

Организаторы Дня молодёжи 2024 года: Правительство Хабаровского края в лице комитета по делам молодёжи совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Среди партнёров Всероссийского фестиваля Дня Молодёжи Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых», Российское общество «Знание», программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», VK, президентская платформа «Россия – страна возможностей», Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», программа взаимодействия с молодежью через уличную культуру и современные виды спорта «Уличная Классика», Российские студенческие отряды и многие другие.