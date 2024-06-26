Сегодня глава краевой столицы провел встречу со своими заместителями, чтобы обсудить туристический потенциал города. Кроме того, на совещание был приглашен уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников.

«Нам нужны неординарные решения, чтобы развивать туризм в Хабаровске. Для этого, конечно, необходимо привлекать бизнес-сообщество. Можно начать с центра города. Например, договориться с предпринимателями, чтобы на своих павильонах они сделали привлекательные вывески в древнерусском стиле, или поставить пианино в центре города в месте, где гуляет молодежь, установить над ним стенд, чтобы была возможность играть на нем в любую погоду. В общем, даю вам тему для размышления», — обратился к собравшимся мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

«Пианино – это очень хорошая идея. У горожан и гостей города это вызовет интерес. Уверен, что бизнес поможет с приобретением музыкального инструмента. Вывески тоже можно рассмотреть», — сказал Андрей Веретенников, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае.

Также мэр Хабаровска во время встречи отметил, что к городу сейчас повышен интерес со стороны соседей из КНР, а также западных регионов России. Чтобы разместить гостей, краевой столице нужно больше гостиниц. Проработать этот вопрос Сергей Кравчук поручил департаменту архитектуры, строительства и землепользования. В том числе, провести разъяснительную работу с теми застройщиками, которые брались строить гостиницы, но по каким-то причинам остановили процесс.

«Конечно, нужно следить за состоянием улиц. Особое внимание прошу обратить на это управлению дорог и внешнего благоустройства. Тщательнее обследуйте улицы и устраняйте дефекты сразу после обнаружения. Если видите провал брусчатки или деформацию леерного ограждения, не ждите моих нареканий, устраняйте недостатки сразу же», – подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Эта встреча мэра с заместителями по поводу развития туризма в Хабаровске стала первой в череде подобных совещаний. Во время следующей главе краевого центра предоставят решения, которые помогут повысить интерес к городу со стороны гостей из других регионов и дружественных стран.