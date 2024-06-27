В селе Таежное Хабаровского района модернизируют старую котельную. В ней заменят два котла, что поможет подготовить объект к новому отопительному сезону. Ремонт проведут на средства краевой субсидии, выданной муниципалитету.

Как отметили в министерстве ЖКХ края, одной из основных проблем в отрасли является значительный износ объектов коммунальной инфраструктуры, что влияет на бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг. Ежегодно в рамках госпрограммы «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края» муниципальными образованиями края за счет краевых субсидий реализуются мероприятия по капремонту старых объектов. В этот раз очередь дошла и до котельной в селе Таежное, которая в 2023 году была принята в муниципальную собственность от Минобороны РФ.

Администрации района была предоставлена краевая субсидия в размере 3 млн рублей на приобретение двух водогрейных котлов. Все материалы и оборудование исключительно российского производства, — рассказала заместитель начальника управления – начальник отдела коммунальной энергетики и газовой инфраструктуры министерства ЖКХ края Лариса Мицкая.

Замена котлов позволит обеспечить нормативную работу котельной, снизить количество аварийных ситуаций, повысить устойчивость системы теплоснабжения и качество предоставляемых коммунальных услуг. Министерством ЖКХ края проконтролирует, чтобы средства были использованы по назначению и ремонт прошел вовремя.

Всего в этом году на подобные цели муниципалитетам было направлено субсидий на сумму 120 млн рублей. Это позволит отремонтировать по краю пять котельных: в селах Таежное Хабаровского района, Вознесенское Амурского района, Видное, Дормидонтовка Вяземского района и в поселке Пуир Николаевского района.