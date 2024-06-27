В Хабаровском крае в самом разгаре летняя оздоровительная кампания. По итогам первой смены отдохнуть и оздоровиться смогли более 30 тыс. школьников региона. Сейчас в загородных центрах проходят заезды на вторую смену.

– Этим летом детей принимают 404 лагеря, в том числе 18 загородных оздоровительных лагерей, 355 лагерей с дневным пребыванием, 30 лагерей труда и отдыха и один палаточный лагерь. Выбирать организацию для отдыха и оздоровления детей рекомендуем из реестра, расположенного на нашем сайте, – рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.

Так, в лагере «Мир детства» стартовала вторая смена под названием «Вектор творческого успеха». Она организована для детей в возрасте от 6 до 17 лет.

– Участники смены – это большой «творческий хоровод», живущий по определенным правилам и нормам красоты, искусства и творчества, – отметила директор лагеря Татьяна Колесникова.

На смене школьников ждут конкурсы, шоу-программа «Калейдоскоп талантов», день спорта, день здоровья, праздник «Русская ярмарка», песенно-танцевальная программа «Хит-парад звезд», а также купание в бассейне и дискотеки.

– Это моя одиннадцатая смена в лагере «Мир детства». Первый раз я приехала сюда в 2018 году с коллективом «Ансамбль танца «Радость». Мне было 7 лет. Здесь я познакомилась со своими друзьями – такие воспоминания остаются на всю жизнь. Это настолько теплое, уже родное для меня место, что уезжать вообще не хочется. Была бы у меня возможность ездить на все смены, я бы ездила с удовольствием. В будущем планирую работать здесь вожатой, – поделилась впечатлениями участница смены Евгения Сенотрусова.

Напомним, что родителям предоставляется частичная компенсация стоимости путевки в загородный оздоровительный лагерь. На выплату имеют право семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, постоянно проживающие на территории региона. Требования к уровню дохода семьи не предъявляются. В этом году размер компенсации увеличен на 18 % и составляет 13 689 рублей для лагерей, расположенных на территории Хабаровского края.