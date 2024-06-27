Новое «семейное» кафе открылось в этом году и набирает популярность в Хабаровске благодаря поддержке президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Льготный заем помог закупить оборудование и обустроить сервис полного цикла.

Предприятию «Особняк №11» краевым Фондом ранее был выдан льготный микрозаем на 3 млн рублей: ставка — 5,5% годовых, срок — 3 года. Этих средств хватило на приобретение части оборудования и мебели: холодильных камер, расстоечного шкафа, подовой печи, разделочных столов и др. Другую часть оборудования приобретали в лизинг.

— Мы начинали наш бизнес с нуля и, изучив рынок, выбрали формат общепита полного цикла «для всей семьи». Поэтому в нашем кафе можно и позавтракать, и пообедать, и поужинать, а в меню наряду с закусками, супами, мясными блюдами и другими приметами «взрослого» ассортимента широко представлены разнообразные десерты для детей. Это и пирожные, известные с советских времен, и новая классика: муссы, безе с фруктами и творожным сыром и многое другое. Всего более 80 наименований, — рассказал предприниматель Александр Палицын.

В кафе два зала на 30 посадочных мест, продукция продается и на вынос. По данным компании, поток посетителей в среднем ежедневно 90 человек, активны семьи с детьми. Выручка растет с каждым месяцем, однако и расходы растут – ряд базового сырья, например, масло, поставляют из других регионов страны. Но в целом предприятие ориентировано на сотрудничество с производителями региона – преимущества в простой логистике и большей заботе о качестве и деловой репутации местных предпринимателей.

В планах предприятия через два-три года открыть новое направление: службу доставки. Не исключено, что для финансирования вновь воспользуются услугами фонда поддержки малого предпринимательства.

— Предприниматели, занятые в сфере общепита, постоянно обращаются в фонд за поддержкой. В 2023 году они получили 26 микрозаймов на 29,9 млн рублей, в этом году — 5 на сумму 6,1 млн рублей. Как правило, во втором полугодии предприниматели намного активнее, и число заявок возрастает в разы, — сообщил начальник управления развития предпринимательства и инновационной деятельности минэкономразвития края Александр Климкин.

В январе-июле 2024 года краевой фонд поддержки малого предпринимательства предоставил предпринимателям края 110 льготных микрозаймов на общую сумму 245,42 млн рублей. В авангарде — предприятия торговли и общепита. Поддержка оказывается в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». А дополнительно с этого года малые и средние предприятия края получат уникальную возможность по продвижению своей продукции и услуг на местном рынке, а впоследствии на рынках других регионов страны под общим брендом «Сделано в Хабаровском крае». Участникам, по поручению врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, будут предложены различные бонусы и преференции.

В настоящее время фонд предлагает возможность кредитования на льготных условиях. Ставки дифференцируются в зависимости от категории заемщиков и вида бизнеса: 5 % — предпринимателям трех северных районов края (Аяно-Майский, Тугуро- Чумиканский, Охотский районы); 8% — предпринимателям, занятым в социальной сфере, а также проживающим в моногородах; 9,5% — занятым в сельском хозяйстве, IT, приоритетных направлениях, в том числе в женском, молодежном предпринимательстве, туризме, экологии, спорте; 17,6% — для всех остальных СМСП.

Предприниматели могут снизить ставку на 1% по всем микрозаймам, разместив заявку на Цифровой платформе МСП. А многодетные предприниматели, у кого в семье трое и более детей, могут снизить ставку на 2%. Акция бессрочная, организована в честь Года семьи.