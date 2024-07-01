Глава третья «Поляна». Время поджимало. Хотелось устроить футбольный праздник для небольшого военного городка радиоразведчиков осназовского центра восьмого километра Сарапульского шоссе, играть на своём поле при своих зрителях. Вдобавок всему, ажиотаж вызывал предстоящий мексиканский футбольный чемпионат мира.

Решение командира Лёни Голобородько не заставило себя ждать, в кратчайшие сроки будет своя поляна, обязательно с трибунами для зрителей. Развитие массового спорта на местах требовала «горбачёвская линия партии» в борьбе с алкоголизмом и пьянством. На следующий день после «дня дураков», для кого «дня смеха», не для смеха, объявили внеочередной долговременный субботник. Пришли все, «и стар, и млад».

Из радиоузла киномеханик рядовой Колесов на всю мощь репродуктора включил музыкальное сопровождение. В первый же день, почти затёртая с двух сторон до дыр, недавно купленная в магазине «Мелодия», пластинка, издавала хриплые звуки песен советских композиторов «Как молоды мы были», «Не плачь девчонка», «Через две зимы», «Идёт солдат по городу», «И вновь продолжается бой», «Надежда», «Не повторяется такое никогда», «Мой адрес Советский Союз».

Другие патриотичные пластинки, особенно классику, замполит Красавин хранил «как зеницу ока», крутить магнитофонные кассеты и бобины с множеством музыкальных советских и зарубежных исполнителей запретил по причине сохранности агрегатов. Первопроходца советских проигрывателей пластинок, «Электроника Б1-01», 1978 года выпуска Казанского завода электронных компонентов жалеть не стал.

На школьном «пазике» старшина Поддубский только успевал развозить на заработки по государственным предприятиям дешёвую солдатскую рабочую силу. Десять человек трудились недалеко, в магазине «Стройматериалы». Остальные «десятки» чаще следовали по маршруту швейная фабрика «Восток», деревообрабатывающий комбинат «Флегонтово», реже кондитерская фабрика «Спутник». Радиозавод! Для срочников везде работа не пыльная, там подмести, туда поднести, ценились электрики, художники, мастера плакатного пера и столярных дел умельцы.

Среди прочих, на особом счету Хабаровский завод судового машиностроения имени Алексея Максимовича Горького. Завод-орденоносец располагался в доступной видимости радиоразведчиков, был образован чуть более полсотни лет назад, заодно, и рабочий посёлок имени автора неувядающего «буревестника».

В годы Великой Отечественной войны здесь ремонтировались и модернизировались военные самолёты И-15, И-16, Ил-2, Як-7, проводилась сборка истребителей Як-3. Сразу после окончания войны завод перепрофилировали в судостроительную отрасль.

Ровно тридцать лет, пять тысяч заводчан выпускают судовые электрические и гидравлические краны и лебёдки малой и средней грузоподъемности, эжекторные насосы, корабельные теплообменники, гидравлические устройства подачи груза на палубу, средства технологического оснащения для гражданских судов и кораблей Военно-морского флота неограниченного района плавания, в том числе и на экспорт.

Двадцать пять тысяч жителей городского рабочего посёлка гордятся своим заводом, Домом культуры, пионерским лагерем, базой отдыха, Дворцом спорта, тремя школами и сотней новеньких многоквартирных домов.

Посильное деятельное участие в футбольных делах радиоразведчиков принял заводской парторг, командирский друг неведомо каким причинам, Сашка Соколов. По его указке слесаря и сварщики с коммунистическим размахом варганили из отходов металлического профиля по стандартам ФИФА размер в размер футбольные ворота, а также конструкции трёхступенчатых трибун, для спортивного городка турники, полосу препятствий, волейбольные стойки, баскетбольные щиты.

Под руководством прапорщика Числова солдаты красили установленные на поляне футбольные ворота честно заработанной белой краской из магазина «Стройматериалы».

Выбор площадки для местного стадиона напрашивался сам собой. Сразу за солдатским туалетом слегка болотистая местность плавно переходила в гектар неиспользованной травяной земли, где ранее находились пеленгаторные антенны, а лет семь, как здесь пасутся стада «горьковских» совхозных коров, куда по вечерам для сбора молока приходят доярки с вёдрами и бидонами, чаще молодые и незамужние.

— Теперь будем жить спокойно, без доярок.

— Не скажи, командир, — старый замполит знал толк, — с доярками летом всегда было хорошо, в кустах солдатик покуражился, его доярка подоила, и нет проблем. И доярке хорошо, и, солдатик мужиком стал. Ведь на беременность никто не жаловался. Рожали здоровых детей, без изъянов. Что ещё бабе надо? И для нас хорошо. Самоволок нет! Территория наша! Ха-ха-ха! А так, по девкам, как зимой, будут бегать в самоволки. Пойдут пъянки-гулянки. Гормоны!

— Виктор Иванович, а ты, как говорит зампотех, «мозга»! Не подумал, извини. Будем чаще давать компот с бромом. Надо сказать старшине, чтобы увеличил довольствие курева, на одну пачку.

— Согласен. Ещё, командир, один нюанс, процесс без «венеры» проходит, заразы нет. В любом случае, работы невпроворот. Нас четверть сотни, на две сотни срочников. По восемь на каждого. Многовато!

— Комиссар, ведь не зря стадион делаем. Надо всех занять делом! Летом футбол, зимой на этом поле хоккей с мячом. Коньки купим, клюшки, бутсы, или, попросим у тех же СКА, пусть и бывшие в употреблении. У нас и там, и там, СКА Хабаровск. Есть же парни из Ульяновска, например, Шустров, у них «Волга». Архангельский «Водник» представляет Краснов. Твой однофамилец из Красноярской команды «Енисей», не играл, но тренировался. К нам присылают спортсменов много, чаще сами отбираем, с образованием на профессию, как говорят в народе «с царём в голове». Радиоразведка требует, чтобы «без дураков»! А за доярок не беспокойся, есть наша пустующая земля, возле комитетчиков, от кустов расчистим поляну, там и будут доярки пасти своих коров, как-никак, им ближе будет. Так что, сразу субботник продолжай там, пусть доят своих коров, и, не только коров.

— Есть! Понял!

— Выполняй.

Под разметку белого цвета, тяжеловесный дорожный каток с тонким пониманием дела, не спеша, укатывал футбольную поляну. Главный кочегар Гирман настраивал разметочную самодельную тележку. Жёны офицеров и прапорщиков со своими детьми закидывали в грузовой «газон» собранный в окрестностях мусор. Работа кипела с раннего утра и до позднего вечера. На помощь хозяйственникам каждый взводный, не в ущерб несению боевого дежурства, выделили по два человека.

Войдя в нестандартное положение, решением командира камчатского полка полковника Ивана Сафонкина, сдачу итоговой проверки осназовским центром перенесли на конец апреля. Под это дело на новом месте рядом с футбольным полем, ближе к пункту управления боевой работой, ударными темпами возводился спортивный городок на двадцать турников и двух параллельных веток современной полосы препятствий, волейбольная и баскетбольная площадки.

Приезд в гости заводского парторга Соколова ознаменовался радостными возгласами и душещипательными «брежневскими поцелуями» в исполнении командира Лёни Голобородько. На почётное место гостевой стоянки соколовский, зелёного цвета, «Москвич-412» перегнал командирский водитель сержант Жора Воробьёв.

По сигналу «Боевая тревога» весь личный состав приступил к разгрузке, только что прибывшего с командирским дружком, автомобиля «КамАЗ – 5511» 1984 года выпуска. Начальник хозяйственного взвода прапорщик Числов только успевал давать указания, куда и в какую дырку втыкать изделия. Назначенные бойцы тут же выравнивали и заливали стойки специально приготовленным цементным песчано-щебенчатым раствором. Не откладывая в долгий ящик, с помощью краскопультов турники вместе с полосой препятствий красили в один, цвета охры, цвет, как и записано в армейском Наставлении по физической подготовке.

Гражданский водитель «камаза» пребывал в шоке от такой прыти солдат-срочников, все трудились, как муравьи в своём муравейнике. Через полчаса новенький грузовик держал путь в свой родной автопарк завода имени Горького.

— Давай, по одной, за успешное продолжение нашего общего дела!

— Лёня, так я за рулём.

— Это дело исправим. Со всем скарбом тебя отвезёт мой водила Жорка Воробьёв. Я ему увольнительную выпишу, до утра.

— А где он проведёт ночь?

— Саша, у нас рядом молодые и незамужние доярки. Девки, «кровь с молоком»! Грудастые! Сам готов воткнуть. Нельзя! Статус не позволяет. Понимаешь, тут дело такое, все хотят рожать, от пышущих здоровьем молодых парней, нормальных детей, а не уродцев, от каких-то случайных забулдыг. Мужа и с ребёнком, потом сама найдёт. Может и наоборот. Жизнь диктует свои правила. Здоровая нация – здоровая страна!

— Где-то я такое читал, библиотека, только читальный зал. Не каждому и дадут. Кажется, книга называется, если не ошибаюсь, «Моя борьба». Ладно, проехали. Теперь понятно, откуда в нашем посёлке так много матерей одиночек. Что касается выпить, хорошо, согласен. Что пить будем?

— Ларчик открывается! Ларчик открывается! Ларчик открывается! Предлагаю молдавский коньяк «Белый аист»!

На средней полке неподъёмного командирского сейфа, как на строевом смотре, в три шеренги по пять стояли, нет, не оловянные солдатики, а прозрачные, золотистого отлива, бутылки с длинным, как у аистов, тонким горлышком. Не прошло и семи лет, как «Белый аист» стал легендой молдавской коньячной промышленности, которую знают и любят на всём пространстве Союза Советских социалистических республик и за его пределами.

Казалось, изображенные на этикетках летящие белые птицы с гроздьями винограда, вот-вот вылетят из сейфа и превратятся в стаю белых аистов, как в песне, «а превратятся в белых журавлей».

Происхождение напитка связано с красивой легендой, где когда-то давно стая белых аистов спасла от голодной смерти осаждённых в молдавской крепости людей. Тогда птицы, в своих клювах, принесли жителям города грозди винограда.

— Откуда такая красота!?

— У нас всё по закону. Почти по закону. Двинули в депутаты своего человека. Правда, выборов ещё не было, но удостоверение под это дело, чтобы формировать очередь по десяткам у винно-водочного магазина «Пилот», получили. Авансом!

Золотистая жидкость виноградной лозы со вкусом россыпи молдавских цветов наполняла фирменные коньячные рюмки, постепенно ароматный запах разносился по всему кабинету майора Голобородько.

— Предлагаю тост за победу в кубке Хабаровского края по футболу!

— За нашу победу!

Каждый представил себя Павлом Кадочниковым в кинофильме 1947 года «Подвиг разведчика».

— И кто будет тренировать команду?

— Играющий тренер лейтенант Грабов. По ошибке, два года назад кадровики прислали его к нам замполитом. Выпускник Гореловского военного училища, Ленинград. Но, у нас есть старый замполит Красавин! Проведя беседу с Грабовым, понял, что подходит, и, перековал из замполитов на свободную должность в заместителя начальника отдельного центра радиоразведки по боевой работе. Теперь он мой первый заместитель, так сказать, второй по значимости человек. В моё отсутствие командир. Молодой, да ранний! В футболе разбирается.

— Тогда за поляну!

— За поляну!

(Продолжение следует).

01 июля 2024 года.

Сергей Роща

Хабаровск