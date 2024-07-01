Спортсмены из муниципальных районов края приняли участие во Всероссийском марафоне «Земля спорта». Региональный этап прошел на стадионе в селе Некрасовка Хабаровского района. За призовые места боролись жители из Амурского, Бикинского, Ванинского, Комсомольского, Нанайского, Хабаровского, имени Полины Осипенко районов. Также участвовали команды краевого минсельхоза и Краевого сельхозфонда.

Спортсмены соревновались в личных зачетах ГТО: прыжки в длину, отжимания, бег на 60 метров, пресс, в силовом экстриме: рывок гири, кантовка покрышки, мас-, армрестлинг и буксировка транспорта. Были и семейные эстафеты: «Попади в цель», «Аля-футбол», «Самый сильный папа».

— Мероприятие проводится второй год, оно набирает популярность. Убежден, что марафон станет доброй традицией для семей и спортсменов сел края. Кроме того, приятно видеть людей, которые решили поучаствовать вновь. Со следующего года планируем ввести дополнительные новые соревнования, – отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия края Андрей Романченко.

Для всех присутствующих выступали творческие коллективы. По окончанию победители и призеры получили дипломы, кубки, медали, памятные аксессуары с логотипом марафона. Участники, занявшие I места, будут направлены за счет средств Минсельхоза России на всероссийский этап марафона.

Мероприятие проводится Министерством сельского хозяйства РФ в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Основная цель – популяризация физической культуры и спорта среди сельских жителей.

Напомним, в 2023 году марафон проходил в поселке Переяславка района имени Лазо на стадионе «Спарта».