В Тихоокеанском государственном университете состоялась встреча молодых ученых с заместителем председателя правительства края по социальным вопросам Евгением Никоновым. Зампред обсудил с аспирантами и ординаторами вопросы поддержки и развития прикладной науки. Напомним, для этого с 2022 года в Хабаровском крае реализуется проект «Краевая аспирантура». Из краевого бюджета научным и образовательным организациям предоставляются гранты на обучение по программам аспирантуры и ординатуры.

– Данная мера связана с созданием в Хабаровске межвузовского кампуса и направлена на обеспечение университетов, расположенных на территории края, высококвалифицированными научно-педагогическими работниками, а также на решение кадровых проблем здравоохранения края, – отметил Евгений Никонов.

Участниками программы являются шесть организаций, численность обучающихся составляет 101 человек – 71 аспирант и 30 ординаторов. Они ежемесячно получают стипендии в размере 20 тыс. рублей. В этом году завершают обучение 8 ординаторов по специальностям кардиология, эндокринология, неврология, торакальная хирургия, урология, стоматология хирургическая и стоматология детская.

– 26 июня объявлен конкурс на предоставление грантов для приема на обучение аспирантов и ординаторов на 2024–2025 учебный год. Заявки от научных и образовательных организаций принимаются до 31 июля. В соответствии с программой «Развитие образования в Хабаровском крае» необходимо принять на программы аспирантуры и ординатуры 62 человека, – добавили в министерстве образования и науки края.

В ведомстве также напомнили, что в регионе реализуется комплекс мероприятий по поддержке молодых талантливых исследователей. Прежде всего, это выплата именных стипендий имени Н.Н. Муравьева-Амурского, премии имени Н.И. Гродекова лучшим выпускникам вузов края, краевой конкурс молодых ученых и аспирантов, а также премии Губернатора края в области науки и инноваций молодым ученым.

Напомним, что врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин предложил подписать хартию технологического суверенитета. Документ станет основой работы в крае в сфере импортозамещения, способствует внедрению в производство научных инноваций, в том числе и от молодых ученых.