Два «рыбных» фестиваля пройдут на этой неделе в Хабаровском крае. 6 июля на «Праздник первой горбуши» жителей и гостей региона приглашает Советско-Гаванский район, а 7 июля в Бикинском районе состоится «РыбаФест», рассказали в краевом министерстве туризма. Оба мероприятия направлены на сохранение семейных и культурных традиций и приурочены к Году семьи, объявленному Президентом России Владимиром Путиным.

– Национальный фольклорно-обрядовый фестиваль художественного и декоративно-прикладного творчества народов Севера и Дальнего Востока проводится с 2006 года. Принять участие в «Празднике первой горбуши» на побережье бухты Окоча залива Советская Гавань приезжают гости со всего края и соседних регионов. Они с удовольствием принимают участие в проведении орочских обрядов, в соревнованиях по заплыву на лодках и разделке рыбы на скорость, конкурсе по приготовлению ухи и различных мастер-классах. В рамках концертной программы запланировано выступление ансамбля этнического танца и костюма «Аньяха Хаджи», – сообщили в профильном ведомстве.

В министерстве также отметили, что «Праздник первой горбуши» – дипломант регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» в номинации «Лучшее событие по популяризации народных традиций и промыслов». Мероприятие состоится 6 июля, начало в 11.00.

А вот «РыбаФест» пройдет в этом году впервые. Площадкой для фестиваля выбрали базу отдыха «Зеркальная» в Бикинском районе. В программе – выступление творческих коллективов, конкурсы и спортивные соревнования: по рыбной ловле «РыбалкаФест» и кулинарное состязание «Ухафест».

– Дегустация – часть нашего праздника. Мы ждем всех, кто хочет получить положительные эмоции, незабываемые впечатления, зарядиться позитивом и порадовать детей. Хотим, чтобы дебют «рыбного» фестиваля удался на славу и стал брендом Бикинского района наравне с традиционной осенней ярмаркой «Кладовая солнца», – рассказали организаторы праздника.

Добраться до места проведения мероприятия из Хабаровска можно на личном автомобиле или на междугороднем автобусе №297/1. Для гостей фестиваля будет организован трансфер с привокзальной площади г. Бикина в 11.00 и 11.40, обратно с базы отдыха – в 17.30 и 18.10.