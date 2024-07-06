8 июля Указом Президента России Владимиром Путиным в нашей стране установлен День семьи, любви и верности. Учреждения культуры подготовили для жителей края насыщенную программу.

– Министерство культуры Хабаровского края всегда с особенным трепетом подходит к организации плана событий, посвящённых семейным ценностям. В регионе запланированы фестивали, парады, выставки, конкурсы, мастер-классы и многое другое. Кроме того, 2024 год ознаменован Годом семьи, поэтому учреждения культуры региона приготовили обширную культурную программу для всей семьи, – отметила и.о. министра культуры края Марина Лоскутникова.

Так, 6 июля в 17:00 состоится концертная программа «Музыка. Мюзикл. Кино» ансамбля камерной музыки «Глория» в Хабаровской краевой филармонии.

5-7 июля с 12:00 до 21:00 Интерактивная площадка «Читаем всей семьей!» Хабаровской краевой библиотеки имени Н.Д. Наволочкина будет работать на площади имени Ленина в рамках краевого фестиваля-ярмарки «АмурФест. Лето».

7 июля с 11:00 до 17:00 праздничное мероприятие «Семь-Я», посвященное Всероссийскому дню семьи, любви и верности проведет зоосад «Приамурский» имени В.П. Сысоева.

В 12:00 Дальневосточный художественный музей организует семейный мастер-класс «Семья» проекта «Детский час». А фотовыставка и выставка детского изобразительного искусства, посвящённая Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, пройдёт в краевом дворце дружбы «Русь».

6-8 июля фестиваль «Счастье – быть вместе» организует Дальневосточная государственная научная библиотека. 7 июля в 12:00 занятие для детей 5-9 лет «Дружная семейка» запланировано в Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова.

8 июля Литературно-музыкальная гостиная «Это главное слово – семья» проведет Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых.

В районах Хабаровского края также запланирована масса просветительских культурных событий, посвящённых семейным ценностям.

6 июля квест «Ключ к семейному счастью» пройдёт в Доме культуры п. Циммермановка Ульчского района.

Центральная модельная библиотека п. Чегдомын Верхнебуреинского района приглашает весь июль (кроме понедельников) на свою игру «Дела семейные».

6 июля выставка рисунков «Мама, папа, я – здоровая семья!» экспонируется в Доме культуры с. Садового Вяземского района. А тематическая викторина «Счастье там, где верность и любовь» пройдёт в Доме культуры п. Тумнин Ванинского района.

7 июля Конкурсно-игровая программа «Ромашковое счастье» состоится в Доме культуры с. Софийск Ульчского района. В Лазаревской библиотеке Николаевского района пройдёт Праздничная карусель «Раз-ромашка, два-ромашка!». До 8 июля состоятся праздничные мероприятия и в других учреждениях района.

Более 20 мероприятий состоится и в Солнечном районе: районная эстафета семей, познавательно-игровые программы, квесты и концерты в поселениях района.

Комсомольский район порадует жителей литературно-музыкальными событиями, выставками, встречами с семьями и ветеранами и многим другим. Так, конкурс «Папа, мама, я – дружная семья» состоится 7 июля в селах Гайтер, Нижние Халбы, поселках Горское и Молодежный.

В Хабаровском районе запланировано более 50 мероприятий: мастер-классы, фотоконкурсы, концерты и др. Так, в Доме культуры села Кукан состоится концерт «Семья» 8 июля, в Доме культуры села Сергеевка – выставка «Семейные ценности» и конкурс «Семья года села Мичуринского». В этот же день программа «Великое чудо – семья» ожидает гостей в Межпоселенческой библиотеке с. Черная Речка Хабаровского района.

В Нанайском районе запланировано массовое гуляние 6 июля. Для жителей и гостей сельского поселения «Село Троицкое» состоится концертная программа «Всё начинается с любви», конкурсы, аквагрим, фотозона, дискотека.

8 июля познавательную игру «Любви и веры образец» проведут в Межпоселенческой библиотеке Амурского района им. К. Р. Выборова. А в районном доме культуры с. Богородского Ульчского района пройдёт квиз «Семья – остров счастья!».

Верхнебуреинский район приглашает 8 июля в посёлке Чегдомын на Парад детских колясок, фестиваль и шествие семей. Фестиваль «Семейное счастье» также состоится в Вяземском 6 июля.