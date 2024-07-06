Сегодня на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) заложили новый плавучий транспортный док. Он получил имя «Амур» и будет строиться в рамках доковой программы Объединенной судостроительной корпорации. Новый док позволит предприятию транспортировать корабли больших размеров, в отдельных случаях перевозить по два корабля одновременно. Это значительно сэкономит финансовые средства предприятия и обеспечит увеличение объема производства.

В торжественной церемонии закладки, знаменующей начало строительства, приняла участие первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова. По поручению врио Губернатора края Дмитрия Демешина она поздравила работников завода с этим событием, а также наградила особо отличившихся судостроителей почетными грамотами Губернатора Хабаровского края.

-Для меня как для жителя Хабаровского края, закладка дока – гордость за наш край, за то, что мы делаем, за то, что мы производим. Наши предприятия живут, развиваются, это огромнейшая заслуга всех, врио Губернатора края Демешина Д.В., Президента России В.В. Путина, Правительства РФ. Михаил Мишустин буквально два года назад дал толчок развитию Амурского судостроительного завода, принял важнейшие стратегические решения в отношении строительства транспортного дока. Первый результат мы видим сегодня. Средства в рамках государственной программы оборонного заказа действительно предусмотрены. Мы фактически даем новый импульс жизни АСЗ, это выведение завода на качественно новый уровень. В декабре 2023 года предприятие получило лицензию на производство военных кораблей – фрегатов. Закладка дока открывает новые границы для завода, а значит завод будет жить, город президентского внимания будет развиваться. Для нас это важная задача — сохранить и увеличить мощь оборонной способности нашей страны, – отметила Мария Авилова.

За свою историю завод внес значительный вклад в развитие экономики Хабаровского края. На АСЗ построено более 300 кораблей и судов различного назначения. В том числе: атомных подводных лодок, дизель-электрических подводных лодок, боевых надводных кораблей, морских ледоколов проекта 576 типа «Ломоносов», транспортных доков и др.

Отметим, что длина транспортного дока проекта 17574 составит 177,8 метра. Док сможет перевозить на себе порядка 26411 тонн. Необходимость создания нового транспортно-спускового комплекса на АСЗ связана с получением предприятием в декабре 2023 года лицензии на строительство кораблей класса «фрегат».