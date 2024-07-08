Сегодня, 8 июля, в загородных оздоровительных центрах и пришкольных лагерях Хабаровского края проходят мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Как сообщили в министерстве образования и науки края, школьники участвуют в событиях, которые помогают расширить представление о семейных ценностях, понятиях дружбы, преданности и любви.
В краевом детском центре «Созвездие» для участников смен провели конкурс видеороликов, интеллектуальную игру на знание истории праздника. Ребята нарисовали семейные древа и рассказали о достижениях и традициях своих семей.
— Каждая ветвь древа – это уникальная история, и каждый человек в ней – звено, соединяющее нас с прошлым. Мы обнаруживаем удивительные факты, интересные истории, и главное – понимаем, что наша семья – это особенный мир, который формирует мировоззрение и ценности, – отметили в краевом детском центре «Созвездие».
В центре отдыха и оздоровления детей «Изумрудный город» подготовили тематическую фотозону. Ребята сделали снимки в окружении ромашек – символа праздника, знака чистоты, верности и нежности.
В пришкольных лагерях дети украсили помещения и прогулочные участки ромашками, стали участниками творческих мастер-классов и изготовили открытки для родителей.
Также тематические мероприятия прошли и в дошкольных учреждениях. Дети посмотрели мультфильмы о Святых Петре и Февронии, познакомились с историей возникновения праздника, разучили стихи, поговорки, пословицы о семье. А родители приняли участие в физкультурной эстафете и выставке «Герб моей семьи», «Счастливая семья».
Напомним, что 6-7 июля в Хабаровске на базе Тихоокеанского госуниверситета проходил форум семейных сообществ «Родные – Любимые». Его участниками стали школьники и студенты в возрасте от 10 до 17 лет, их родители, представители старшего поколения, а также сестры и братья.
Эта запись была опубликована 08.07.2024в 13:21. В рубриках: Общество.
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