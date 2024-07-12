Стала известна программа Форума креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке», который пройдет в Хабаровске с 1 по 3 августа. Основная ее часть пройдет в четырех тематических зонах: «Стратегии», «Экономика», «Инфраструктура» и «Индустрии». В деловой программе примут участие более 200 региональных и федеральных спикеров, а гостями мероприятия станут более 3 тыс. участников из 11 субъектов ДФО и других регионов страны. Форум организуют Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке правительства Хабаровского края.

По словам организаторов, программа площадки «Стратегии» будет посвящена составным частям креативного каркаса макрорегиона: секторам креативной экономики, которые могут дать наибольший вклад в валовой региональный продукт, вопросам увеличения добавленной стоимости в традиционных отраслях промышленности за счет креативного сектора, внедрению нестандартных организационно-управленческих решений, развитию креативного потенциала региона и стратегиям продвижения имиджа ДФО, а также новым возможностям для экспорта креативного продукта.

На площадке «Экономика» эксперты проведут анализ производственных цепочек, поговорят о мерах поддержки дальневосточных креативных брендов, обсудят вопросы цифровизации и повышения креативности бизнеса, проведут серию деловых конференций для креативных предпринимателей.

На площадке «Инфраструктура» пройдут сессии по моделям управления креативными пространствами и презентации новых инфраструктурных проектов.

Площадка «Индустрии» примет панельные сессии по развитию таких отраслей, как индустрия моды и дизайна, искусственный интеллект, кино и анимация, индустрия контента, ювелирное дело, урбанистика, арт-индустрия.

– Дальневосточный регион – один лидеров в стране по темпам развития креативных индустрий. В ДФО выручка в этом сегменте составляет более 2% от валового регионального продукта. Цель работы институтов развития – утроить вклад креативных индустрий в ВРП макрорегиона – до 6%. Для достижения этой цели с помощью мер федеральной поддержки на Дальнем Востоке к 2025 году в дополнение к уже работающему креативному кластеру «Квартал труда» в Якутске будут созданы креативные кластеры в городах Благовещенск, Владивосток, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский. В рамках реализации мастер-планов в городах ДФО построят систему креативных пространств совокупной площадью не менее 100 тыс. кв. метров, будут построены новые музеи, театры и культурные центры на Камчатке, в Хабаровске, Улан-Удэ, Магадане, Якутске, построены новые современные студенческие кампусы, где будут в том числе готовить кадры для различных направлений креативной экономики. Идет работа над созданием экспортного центра по продвижению продуктов и услуг российского креативного бизнеса на рынки АТР. Вырабатываются новые механизмы поддержки для производителей кинофильмов, анимации, компьютерных игр, – отметила заместитель главы Минвостокразвития России Эльвира Нургалиева.

Она добавила, что Минвостокразвития России и КРДВ проводят ряд мероприятий по развитию творческих сообществ: в рамках конкурса «Арктическая стартап-индустрия – Дальний Восток и Арктика России» прошли отборы лучших проектов по 8 ключевым направлениям креативных индустрий, в которых приняли участие свыше 1700 представителей региональных творческих сообществ. Институты развития инициируют и проводят киберспортивные чемпионаты, конкурсы лучших музейных проектов, кинофестивали, крупные отраслевые форумы – такие, как Российская Креативная неделя – Дальний Восток, прошедшая во Владивостоке в 2023 году, и Форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке», который состоится в Хабаровске в 2024 году. Развитие креативного сектора напрямую влияет на улучшение социального климата, демографической ситуации на Дальнем Востоке, на рост благосостояния людей через создание рабочих мест и появление новых возможностей для самореализации молодежи.

Параллельно с деловой программой на Форуме креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке» пройдут межведомственные советы, оргкомитеты, воркшопы и презентации проектов, состоятся пресс-конференции, посвященные запуску новых инициатив, будет работать площадка гастрономии.

– Главные события по креативным индустриям сегодня происходят в регионах, поскольку акцентируют внимание деятелей на локальные особенности развития сектора. Это напрямую ведет к формированию креативно-продуктовой идентичности, укреплению необходимых кросс-индустриальных и межведомственных отношений, договоренностям между ключевыми акторами поддержки инфраструктуры креативных индустрий. Кроме того, Форум «Создано на Дальнем Востоке» имеет выраженное федеральное значение, поскольку регион является воротами на Восточные рынки. И мы в Федерации креативных индустрий, как интеллектуальный партнер Форума, рассчитываем активно эту повестку проработать. В частности, мы организуем трехчасовую модульную нон-стоп дискуссию по экспорту креативных продуктов Дальнего Востока. Эта тема будет интересна и полезна для предпринимателей и инфраструктурных лидеров из любого региона России, ведь правила выхода на новые рынки для всех одинаковы, – рассказал генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов.

Он также отметил, что для демонстрации разнообразия локальных креативных продуктов Дальнего Востока будет создана Аллея креативных продуктов. Для этого эксперты исследовали 11 регионов и отобрали наиболее знаковых предпринимателей. Подготовка аллеи сейчас на стадии сборки оригинальных витрин и оформления. По мнению руководителя Федерации креативных индустрий, это будет новое слово в популяризации локальных креативных продуктов для России.

Форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке» объединит представителей креативного сектора всей страны. В нем примут участие представители креативного бизнеса: архитектуры и урбанистики, медиа, киноиндустрии и анимации, визуального искусства, гастрономии, музыкальной индустрии, разработки компьютерных игр, дизайна и моды, а также представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития, средств массовой информации.