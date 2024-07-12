III Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток» пройдет в Хабаровске с 18 по 22 сентября. Как рассказали в министерстве туризма края, сейчас формируется архитектура деловой программы. Обсуждение вопросов развития туризма и индустрии гостеприимства планируется построить по формату нетворкинга и живых дискуссий. Особый акцент будет сделан на 30-летии Российского союза туриндустрии. Еще одна ключевая линия – развитие международного туризма, а именно расширение российско-китайских туристических связей.

– Мы ждем на наш форум представителей органов власти, туристического и гостиничного бизнеса, ассоциаций и общественных объединений в сфере туризма из России, Китая, Республики Беларусь, Вьетнама, Монголии. Нашим зарубежным гостям, помимо участия в панельных дискуссиях и тематических сессиях, мы предлагаем отправиться в ознакомительные туры по Хабаровскому краю и по дальневосточным регионам России с вылетом из Хабаровска. Также в рамках форума будет организована бизнес-миссия из Китая, – рассказала министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.

Параллельно с формированием деловой повестки ведется разработка культурной программы форума. Местом проведения масштабного уличного фестиваля традиционно станет набережная имени адмирала Г.И. Невельского, также для проведения тематических мастер-классов и лекториев планируется задействовать «Амурский утес».

– В этом году изюминкой культурной программы станет гастрономический фестиваль «ГастроХаб», где жители и гости края смогут попробовать блюда шефов из разных регионов России. Также обязательно будут «Улица районов края», где муниципальные образования «расскажут» о своих природных достопримечательностях и туристических «магнитах», «Аллея ТИЦ», которая познакомит с яркими туристическими маршрутами Дальнего Востока. Территорию набережной украсят различные инсталляции, фотозоны, площадки для общения и отдыха. Будет еще несколько сюрпризов, но о них расскажем чуть позже, – отметила Екатерина Пунтус.

В ближайшее время начнется набор волонтеров, которые будут помогать организаторам в проведении мероприятий форума. Добровольцев обеспечат питанием, транспортом и брендированной экипировкой. Зарегистрироваться на форум «Открой Дальний Восток» можно на сайте мероприятия. Предусмотрены разные форматы участия: очное, онлайн или в качестве слушателя.