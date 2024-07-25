В Хабаровске завершилась работа «III Дальневосточной театральной школы», которая на текущий момент является одной из крупнейших в России. Занятия проходили в течение 4 недель. Мероприятие завершилось программой расширенного «Круглого стола», который прошел в Хабаровском краевом театре юного зрителя. Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» при участии Союза театральных деятелей РФ, министерства культуры Хабаровского края.

Обучение прошли более 200 участников из 14 городов всего Дальнего востока: Хабаровска, Владивостока, Улан-Удэ, Благовещенска, Читы, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Уссурийска, Находки, Биробиджана, Южно-Сахалинска, Зеи, Комсомольска-на-Амуре, Нерюнгри и из 33 учреждений культуры.

– Театральная школа – это шикарный проект и в этом году мы проводим ее уже в 3 раз, с каждым годом она масштабируется. У нас расширяются площадки, приезжает большее количество педагогов, становится все больше участников. Если в первой школе их было около 70, то сейчас уже около 240. Плюс по времени школа увеличивается, что дает больше возможностей и направлений. Обучение здесь позволяет создавать спектакли по новым технологиям, формировать новые звуковые и световые решения, – подчеркнула Ирина Куксова, заместитель начальника управления культурной политики министерства культуры края.

8 направлений обучения охватило почти все службы театра: «Актерское мастерство», «Менеджмент в искусстве», «Драматургия», «Кукловождение», «Мастерская художников по свету», «Вокал», «Технологии художественного оформления», «Мастерская для заведующих художественно-постановочной частью».

В школе приняли участие 11 именитых наставников: Татьяна Тарасова, Петр Незлученко, Елена Древалева, Сергей Тимонин, Людмила Фёдорова, Дмитрий Ши, Юлия Юдина, Ирина Гаудасинская, Евгения Бухтуева, Александра Чопик, Олег Лоевский.

По итогам обучения создано 4 новых эскиза спектаклей для ведущих театров Хабаровска: краевого академического музыкального театра, краевого театра драмы, краевого театра юного зрителя, краевого театра кукол. Как отметили в краевом минкульте, впервые в рамках Дальневосточной театральной школы стала доступна такая обширная программа обучения.

По итогам школы сформирован набор курсов для обучения театральных деятелей на следующий год. Открытие «IV Дальневосточной театральной школы» в 2025 году намечено также на июль.