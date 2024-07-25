В этом году в школах и техникумах Хабаровского края будет увеличено количество мест для занятий по программам дополнительного образования. С нового учебного года еще 621 ребенок сможет посещать уроки по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности. Новые места будут доступны в 31 образовательной организации края. Работа проводится в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» президентского нацпроекта «Образование».

Как уточнили в министерстве образования и науки края, в 28 школ и три техникума будут поставлены шахматные доски с фигурами, часы шахматные, проекторы, экраны и МФУ. Они поступят до начала учебного года.

— В Хабаровском крае успешно реализуется проект «Шахматы 27». Более 230 педагогов допобразования обучают детей этой сложной игре. Благодаря нацпроекту «Образование» теперь все школы края присоединятся к проекту, – сообщили в министерстве.

Напомним, что в регионе продолжает действовать система персонифицированного дополнительного образования. С помощью индивидуального сертификата ребенок может освоить дополнительную общеобразовательную программу.