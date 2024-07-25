Ход строительных работ контролирует специальная комиссия из представителей администрации города и общественников. После реконструкции здесь появятся детский городок, качели, лавочки, урны, освещение, площадка для воркаута, зона для катания на самокатах и прогулочные дорожки.

«Я слежу за реконструкцией сквера с самого начала. Очень отрадно, что работы здесь идут интенсивно, они не останавливаются, видно, как преображается территория. Уверен, эта площадка понравится людям, тем более что дизайн-проект сквера прорабатывался с учетом мнения жителей. Будем надеяться, что он долго будет радовать посетителей. А чтобы предотвратить случаи вандализма здесь установят камеры видеонаблюдения», — рассказал Сергей Бочкарев, общественный наблюдатель, депутат Хабаровской городской думы.

Напомним, сквер на улице Аксенова будет реконструирован в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В прошлом году общественная территория стала лидером онлайн-голосования. Она набрала 7702 голоса.

«Интересный момент, что детский городок мы украсим фигурами персонажей популярного мультфильма «Спина к спине», который создала хабаровская студия «Мечталет». Думаю, детям и родителям это понравится», — поделился Петр Игнатов, исполнительный директор компании подрядчика.

«По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука мы следим за реализацией этого проекта. Реагируем на замечания жителей, если они возникают. Наблюдаем, чтобы все было сделано в соответствии с документацией. Здесь есть памятник Ленину, его отремонтируют. Это будет интересная и красочная зона отдыха для всех жителей Пятой площадки», — прокомментировала Мария Мельникова, заведующий сектором главного художника администрации Хабаровска.