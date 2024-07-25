Подрядчиком уже произведен демонтаж старых труб, монтаж трубопровода. Прошла подготовка строительства монолитного канала, в котором будут находиться коммуникации – благодаря этому уложенные трубы прослужат более 30 лет.

«В срок до 5 августа подрядная организация должна открыть движение на этом участке. Прошу жителей отнестись с пониманием – в конечном итоге мы производим работы именно для их комфорта. Обновленная тепломагистраль позволит гарантированно обеспечить теплом хабаровчан и даст возможность подключения к теплоснабжению новых домов – ведь диаметр трубы будет увеличен. Все необходимо сделать строго по технологии, чтобы эта тепломагистраль была надежной, и на этот участок не пришлось возвращаться с ремонтом долгое время», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Сегодня идет монтаж арматуры вертикальной стенки будущего монолитного канала, а также опалубки тепловой камеры. Кроме того, ведется армирование канала для устройства монолитного полупрохода под проезжей частью улицы Ленина.

Работы выполняются по заказу СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК». Подрядчиком выступает ООО «Гарант Строй». Организация производит замену труб строго по технологии.