Краевая станция переливания крови подвела предварительные итоги выездных донорских акций в 2024 года. Уже проведено 11 выездов, участие в которых приняли 600 жителей края, сдав 260 литров крови. Отметим, что проведение подобных акций позволяет сохранить жизнь и здоровье населения края.

В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что мобильная станция переливания крови выезжает в районы Хабаровского края регулярно в теплый сезон. Районы определяются в зависимости от наличия транспортной доступности и донорской активности. Мобильная станция посещает Бикинский, им. Лазо, Вяземский и Хабаровский районы. За один выезд сдают кровь в среднем 50-60 человек.

– Выездная заготовка крови дает возможность жителя отдаленных населенных пунктов быть сопричастными к донорскому движению. Донорская кровь после заготовки при определенном температурном режиме должна быть переработана на компоненты в максимально короткие сроки – до трех часов – с целью сохранения их биологической полноценности. Это требование ограничивает протяженность маршрута мобильной станции заготовки крови, – уточнила главный врач краевой станции переливания крови Оксана Кожемяко.

Она добавила, что в мае и июне этого года состоялись выезды в поселки Переяславка и Хор, а также в город Вяземский. С учетом соблюдения необходимого интервала между донациями специалисты повторно посещают поселения. Так, и сегодня специалисты приехали в Переяславку, 6 августа планируют посетить Вяземский и 28 августа – Хор.

О возможности организации выезда мобильной станции в конкретный населенный пункт жители могут уточнить в районной больнице или оставить заявку о наличии такой потребности.

В региональном минздраве добавили, что в целом с начала года было проведено почти 18 тысяч донаций крови и ее компонентов, заготовлено около 10 тысяч литров крови, что покрывает потребность всех медицинских организаций края для переливания нуждающимся пациентам.

На сегодняшний день в крае проживает 3448 доноров, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России». В течение этого года представлены к награждению знаком отличия 95 человек. Также увеличивается число донорских династий, и уже насчитывается 302 семьи.