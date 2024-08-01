Новый детский городок, спортивные тренажеры, скамейки для отдыха – все это уже скоро появится в одном из дворов по улице Запарина в Хабаровске. Сейчас двор меняет свой облик, его благоустраивают за счет президентской субсидии, выделенной Минвостокразвития России. Как идут работы, сегодня там вместе с общественниками проверила министр ЖКХ края Анжелика Миронова.

– Благодаря программе «Благоустройство дальневосточных дворов» этот двор уже вскоре будет преобразован в мини-парк. Он будет ориентирован на разные возрастные группы. Главными требованиями к проекту были всесезонность, функциональность, доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья. Оборудование для детей должно быть гарантированно безопасным. Пока все работы идут по плану, – отметила Анжелика Миронова.

Готовность двора приблизилась к 90%. В нем заменили бордюры и оборудование, заасфальтировали дворовой проезд. Также были отремонтированы тротуары, изготовлены ограждения, смонтированы два игровых комплекса и спортивная площадка. Строителям осталось установить малые архитектурные формы. Важно, что ширина дорожек и проемов учитывает передвижение людей на инвалидных колясках. Общая стоимость ремонта превышает 14 млн рублей.

– Похожих дворов в этом году у нас теперь будет 107, хотя сначала планировалось сделать всего 19. Врио губернатора края Дмитрий Демешин договорился о выделении региону дополнительных 677 млн рублей на 88 территорий, а также распорядился добавить 20 млн рублей из краевого бюджета. Мы включили все 88 дворов во второй этап. По ним составлен перечень муниципалитетов, где проведут работы. К примеру, в Хабаровске это будет 24 территории, а в Комсомольске-на-Амуре – 33. Сейчас определяем конкретные адреса, – пояснила Анжелика Миронова.

Всего же на ремонт дворов, с учетом дополнительных средств, Хабаровскому краю в этом году выделили более 800 млн рублей. Средства позволят существенно нарастить объемы ремонта. Напомним, в 2023 году в регионе привели в порядок чуть более 80 придомовых территорий.