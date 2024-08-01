Более 15 тыс. заявок на подключение жилых домов к природному газу поступило на сегодняшний день от жителей Хабаровского края, из них с 10,9 тыс. домовладельцами заключены договора. Из этого количества техническую возможность подключения к голубому топливу получили более 5 тысяч домовладений, сообщили в министерстве энергетики Хабаровского края.

В ведомстве уточнили, что заявки поступают с 2021 года, когда началась догазификация населенных пунктов региона.

– Количество заявок и договоров на подключение увеличивается. Так, на начало 2022 года было 9,6 тыс. заявок и 4,8 тыс. договоров, сейчас их количество увеличилось более чем в 1,5 и 2 раза, соответственно, – сообщили в министерстве.

В настоящее время активные работы по строительству распределительных газопроводов для подключения жилых домов к газу ведутся в нескольких районах края. Так, в районе имени Лазо по состоянию на конец июля заключены договора с 758 домовладельцами, 160 домов уже подключены. В поселке Эльбан заключены договора с 211 домовладельцами, подключены 32 дома.

Напомним, что на минувшей неделе врио губернатора Дмитрий Демешин побывал в Эльбане, где посетил ряд социальных объектов и побывал в домах, недавно подключенных к газоснабжению. Глава региона подчеркнул, что бесплатно газ до границы домовладения подводят по поручению Президента Владимира Путина. На газификацию из федерального и краевого бюджетов выделяются существенные средства.

Добавим также, что краевая и федеральная поддержка предусматривает для льготной категории граждан до 250 тысяч рублей на возмещение затрат на подключение к газу – это одна из наиболее значительных компенсаций в России.

Граждане, желающие газифицировать свое жилье, могут подать заявку на подключение к сетям газораспределения на портале единого оператора газификации connectgas.ru, либо обратиться в центр оказания услуг по адресу: г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 49Б.