Студенты Военного учебного центра при ДВГУПС, отправленные из Хабаровского края, пройдут практику в августе текущего года на Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
В ходе торжественного митинга собравшихся поздравили мэр города Хабаровска Сергей Кравчук, начальник Военного учебного центра при ДВГУПС полковник Серик Кусанов и другие официальные лица.
Обучаемые по предметам военной подготовки специалистов железнодорожных войск Восточного военного округа в составе студенческих строительных отрядов убыли на два объекта строительства БАМа-2.
На станциях Тунгала и Огорон (Дальневосточной железной дороги) студенты пройдут стажировку по приобретению опыта и навыков исполнения обязанностей, согласно должностному предназначению.
На стажировке на БАМе, они на практике освоят и закрепят полученные знания согласно выбранным специальностям. Особенностью производственной практики станет приобретение студентами необходимых навыков для работы на железной дороге.
Ранее студенты были приведены к военной присяге.
Эта запись была опубликована 02.08.2024в 17:50. В рубриках: Общество.
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