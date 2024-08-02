Студенты Военного учебного центра при ДВГУПС, отправленные из Хабаровского края, пройдут практику в августе текущего года на Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

В ходе торжественного митинга собравшихся поздравили мэр города Хабаровска Сергей Кравчук, начальник Военного учебного центра при ДВГУПС полковник Серик Кусанов и другие официальные лица.

Обучаемые по предметам военной подготовки специалистов железнодорожных войск Восточного военного округа в составе студенческих строительных отрядов убыли на два объекта строительства БАМа-2.

На станциях Тунгала и Огорон (Дальневосточной железной дороги) студенты пройдут стажировку по приобретению опыта и навыков исполнения обязанностей, согласно должностному предназначению.

На стажировке на БАМе, они на практике освоят и закрепят полученные знания согласно выбранным специальностям. Особенностью производственной практики станет приобретение студентами необходимых навыков для работы на железной дороге.

Ранее студенты были приведены к военной присяге.