Следственным отделом по Железнодорожному району города Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1992 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (представление данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах) и трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (приобретение с целью сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).

По версии следствия, в 2019 году мужчина за денежное вознаграждение предоставил в налоговый орган данные, содержащие сведения о нем, как о директоре фирмы, без цели фактического управления данной организацией. Кроме того, мужчина открыл в банке от своего имени расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания фиктивно зарегистрированной фирмы. После этого он получил доступ к банковским инструментам – паролям и кодам, которые реализовал за вознаграждение. Тем самым он обеспечил возможность проведения по счетам незаконных операций с денежными средствами.

По уголовному делу проведен комплекс следственных и процессуальных действий, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение и направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Участие в создании «фирм-однодневок» влечет неизбежное наступление уголовной ответственности! За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.