На Хабаровской ТЭЦ-3 специалисты АО «Хабаровской ремонтно-монтажной компании» (входит в Группу РусГидро) ведут масштабную ремонтную программу на энергоблоке №2, который является ключевым объектом для реконструкции на ближайшие два года. В 2025 году запланирован перевод этого энергоблока на газ.

Энергетикам ХРМК предстоит выполнить большой объем работ: в две смены трудятся специалисты, которые ведут замену поверхностей нагрева, коробов газовоздушного тракта и трубчатых воздухоподогревателей.

В рамках ремонта турбоагрегата произвели замену рабочих лопаток на роторах низкого, среднего и высокого давления, а также сегментов уплотнений проточной части цилиндров. Специалисты ХРМК также приступили к замене трубной системы сетевого подогревателя, уже демонтировано более 300 трубок.

Организовано комплексное диагностическое обследование турбогенератора с последующим восстановлением его целостности. Произведена очистка системы охлаждения трансформатора, выполнена дегазация трансформаторного масла.

Все работы производятся согласно графику. В масштабном проекте задействовано порядка 300 работников ХРМК и подрядных организаций.

Для ремонтных мероприятий на Хабаровской ТЭЦ-3 на собственном заводе ХРМК ведется производство необходимого оборудования. В настоящее время изготавливаются воздуховоды (186,42 тонн), газоходы (366,74 тонн), кубы воздухоподогревателей (344,62 тонн), конвективных пароперегревателей (76,63 тонны), прочие металлоконструкции (164 тонны). Ранее на ТЭЦ уже отгружено более 80 % оборудования для ремонтов пылегазовоздухопроводов.

Произведенное на заводе оборудование соответствует всем российским техническим стандартам и требованиям в области безопасности. Ремонтно-механический завод ХРМК оперативно реагирует на запросы партнеров и готов реализовывать проекты любой сложности.

Работы ведутся в рамках ремонтной программы повышения надежности основного и вспомогательного оборудования энергообъектов АО «ДГК», запланированной до 2027 года.