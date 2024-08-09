Участник специальной военной операции, ветеран боевых действий Алексей Плюта получил от центра занятости населения Хабаровского края единовременную финансовую помощь на реализацию своей бизнес-идеи и открыл мастерскую по комплексному уходу за автомобилями. Мера поддержки предусмотрена госпрограммой «Развитие рынка труда и содействие занятости населения», сообщили в комитете по труду и занятости населения правительства края.

– Алексей в конце 2022 года вернулся из зоны боевых действий в Хабаровск, и почти сразу же для него стал актуальным вопрос занятости. Молодой человек обратился в Фонд «Защитники Отчества», где консультанты от центра занятости населения Хабаровского края предложили ему попробовать силы в организации собственного дела, – рассказали в комитете.

Как уточнили в ведомстве, изучив ситуацию на рынке автомобильных услуг, Алексей решил осуществить свою мечту – открыть мастерскую «Детейлинг самообслуживания», где проводится комплекс операций по тщательному и полному уходу за автомобилем.

– В июне 2024 года он успешно защитил бизнес-план и получил единовременную финансовую поддержку от центра занятости населения края в размере 144 тыс. рублей, – рассказала директор центра занятости населения Хабаровского края Елена Даниленко.

За счет средств господдержки Алексей приобрел оборудование и производственные запасы для мастерской.

– Государственная поддержка помогла мне открыть свое дело, поэтому и я оказанного доверия не подведу: буду работать на благо своих клиентов. Всем, кто задумывается о том, чтобы стать предпринимателем, рекомендую обратиться со своим бизнес-планом в центр занятости, и смело пробовать свои силы, – говорит Алексей.

Как уточнили в комитете, всего в крае в этом году такую поддержку получили 8 человек, и впервые одним из них стал участник СВО. Общая сумма составила 1,15 млн рублей.

Чтобы получить единовременную выплату для реализации бизнес-проекта, жители края могут обратиться в центр занятости населения по месту жительства или узнать подробности по бесплатному номеру «горячей линии» 8 (800) 511‑70‑18.