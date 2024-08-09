По информации, предоставленной АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», по отдельным улицам в микрорайоне Овощесовхоза (2 очередь строительства) поэтапно осуществляется пуск газа. Всего возможность подключения к сетям газораспределения в этом районе получат 420 домовладений.

Всего подключен к услуге 31 дом. За прошедшую неделю сети газораспределения подвели к 15 домовладениям. Подготовка собственниками своих домовладений к приему газа продолжается.

Также силами подрядных организаций по Хабаровску ведутся работы на 6 объектах.

В районе улиц Усадебной-Автомобильной поселка Березовка общая готовность составляет 95%. Полностью проложена линейная часть газопровода, смонтировано 425 выходов из земли. До конца августа текущего года ожидается поставка газораспределительного пункта и необходимого оборудования.

Также в поселке в районе улиц Усадебной-Фруктовой-Хвойной выполнена прокладка 4 км трубы линейной части газопровода. На сегодняшний день проложено 12 км газопровода и смонтировано 286 выходов из земли. Поставка также ожидается в августе.

В районе улиц Сучанской, Кима, Магнитной, Охотничьей, Нефтяной за прошедшую неделю выполнена прокладка 265 метров газопровода. Всего проложено почти 9 км газопровода и смонтировано 184 выхода из земли к индивидуальным домовладениям. Реализация объекта позволит обеспечить технической возможностью подключения к природному газу 363 домовладения.

За прошедшую неделю в районе улиц Бородинской, Николаевской, Казбекской, Енисейской, Железнодорожной, Алтайской выполнена прокладка 497 м трубопровода линейной части газопровода, выполнена прокладка 2 км газопровода.

В границах улиц Ульяновской-Горка-Стадионного переулка мкр. Красная Речка выполнена прокладка 1,5 км газопровода. Всего проложено 3 км газопровода и смонтировано 85 выходов из земли. Реализация позволит обеспечить технической возможностью подключения к природному газу 565 домовладений.

Кроме того, приступили к работам по объекту в границах улиц Архаринской-Образцовой-Алеутского переулка. Там уже выполнена прокладка почти 3 км газопровода. Реализация объекта позволит обеспечить технической возможностью подключения к природному газу 443 домовладения.

В соответствии с графиком срок выполнения работ по объектам – декабрь 2024 года.