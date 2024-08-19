Врио губернатора края Дмитрий Демешин встретился с руководителем рабочей группы по реализации запросов и инициатив жителей Комсомольска-на-Амуре Дмитрием Заплутаевым. Рабочая группа была создана по распоряжению мэра города Юности Александра Жорника. Обсудили актуальные проблемы и потребности комсомольчан.

— Сейчас в городе организовано широкое обсуждение проблемных объектов. Более 38 тысяч предложений мы уже включили в городской Атлас проблем, – сказал руководитель управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Комсомольска-на-Амуре.

Основной круг проблем – межквартальные проезды, дворовые территории, здравоохранение, ЖКХ.

— Надо чтобы жители ставили задачи власти, а мы будем выстраивать работу, исходя из Атласа проблемных объектов, – подчеркнул глава региона.

Большое количество обращений от жителей поступает именно по ненадлежащему состоянию прилегающих территорий к школам и детским садам, поэтому во время последнего прямого эфира врио губернатора края Дмитрий Демешин инициировал разработку и создание программы по благоустройству прилегающих территорий к социальным объектам.

В городе Юности таким объектом является дорога к школе № 31. Уже разработана проектно-сметная документация. Цена вопроса – более 16 млн рублей. Глава региона отметил, что этот вопрос надо рассмотреть комплексно, и если это большой микрорайон, то средства будут выделены из регионального бюджета.

— Но для начала мы посмотрим, как были освоены муниципалитетом выделенные региональные средства, и насколько эффективно расходуется действующий бюджет, – заявил Дмитрий Демешин.

Еще один вопрос – ремонт кровли крыши детского сада № 131 микрорайона Дружба. Дмитрий Заплутаев доложил, что в этом году учреждению были выделены средства, за счет которых устранили первоочередные проблемные участки. Но для капитального ремонта крыши нужно около 9 млн рублей. Эта же проблема и в спортзале школы № 7.

— Денег мы дадим из резервного фонда. Комсомольск-на-Амуре для нас не просто важен, он является абсолютным приоритетом, – заявил глава региона. – Но я хочу видеть роль местной власти в решении существующих проблем. Подключайте горожан к благоустройству территорий, чтобы людям самим было приятно и гордо за свой труд, – отметил Дмитрий Демешин.