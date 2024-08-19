Сегодня на заседании президиума правительства региона рассмотрели вопрос о создании Атласа проблемных объектов Хабаровского края. Задачу сформировать к 20 августа документ, который стал бы целеуказанием в работе для зампредов, министров и глав муниципалитетов, поставил врио губернатора края Дмитрий Демешин в июне.

Как доложил и.о. министра цифрового развития и связи края Евгений Демин, запущен в работу интернет-портал, куда органы местного самоуправления и исполнительной власти края вносят сведения о проблемных объектах ЖКХ, дорожного хозяйства, экологии, медицины, образования и другие. На сегодняшний день в Атлас загружено 7919 объектов с указанием сроков и стоимости работ, ответственных исполнителей.

— Я хочу всем напомнить, для чего требуется Атлас проблемных объектов. Нам нужно понять масштабы этих проблем, для того чтобы выработать в дальнейшем программу развития края. Чтобы этот Атлас был действительно рабочим документом, который позволит всем нам принимать управленческие решения, и люди смогут участвовать в этой работе, – отметила первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова.

Итоги проведенной работы будут представлены главе Хабаровского края Дмитрию Демешину на следующем заседании президиума правительства региона 26 августа.