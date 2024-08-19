Сегодня на заседании президиума правительства региона рассмотрели вопрос о создании Атласа проблемных объектов Хабаровского края. Задачу сформировать к 20 августа документ, который стал бы целеуказанием в работе для зампредов, министров и глав муниципалитетов, поставил врио губернатора края Дмитрий Демешин в июне.
Как доложил и.о. министра цифрового развития и связи края Евгений Демин, запущен в работу интернет-портал, куда органы местного самоуправления и исполнительной власти края вносят сведения о проблемных объектах ЖКХ, дорожного хозяйства, экологии, медицины, образования и другие. На сегодняшний день в Атлас загружено 7919 объектов с указанием сроков и стоимости работ, ответственных исполнителей.
— Я хочу всем напомнить, для чего требуется Атлас проблемных объектов. Нам нужно понять масштабы этих проблем, для того чтобы выработать в дальнейшем программу развития края. Чтобы этот Атлас был действительно рабочим документом, который позволит всем нам принимать управленческие решения, и люди смогут участвовать в этой работе, – отметила первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова.
Итоги проведенной работы будут представлены главе Хабаровского края Дмитрию Демешину на следующем заседании президиума правительства региона 26 августа.
Эта запись была опубликована 19.08.2024в 16:54. В рубриках: Общество.
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