За последние сутки вода поднялась на 13 см.
«По уточненной информации Дальневосточного УГМС, учитывая смещающиеся паводки с верхнего течения реки Амур и реки Уссури, в период с 19 по 22 августа у Хабаровска ожидается уровень воды 450-470 см (неблагоприятное явление – 450 см), 25-27 августа имеется вероятность достижения отметки 500 см», — сообщили в краевом МЧС.
Напомним, в Хабаровске в связи с предстоящим повышением уровня воды в Амуре до неблагоприятных отметок введен режим повышенной готовности.
Администрация Хабаровска рекомендует владельцам дачных участков, находящихся на островах и в зоне возможного подтопления, принять оперативные меры по сохранению своего урожая, защите имущества, а также обеспечению собственной безопасности.
Эта запись была опубликована 19.08.2024в 16:55. В рубриках: Общество.
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