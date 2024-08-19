За последние сутки вода поднялась на 13 см.

«По уточненной информации Дальневосточного УГМС, учитывая смещающиеся паводки с верхнего течения реки Амур и реки Уссури, в период с 19 по 22 августа у Хабаровска ожидается уровень воды 450-470 см (неблагоприятное явление – 450 см), 25-27 августа имеется вероятность достижения отметки 500 см», — сообщили в краевом МЧС.

Напомним, в Хабаровске в связи с предстоящим повышением уровня воды в Амуре до неблагоприятных отметок введен режим повышенной готовности.

Администрация Хабаровска рекомендует владельцам дачных участков, находящихся на островах и в зоне возможного подтопления, принять оперативные меры по сохранению своего урожая, защите имущества, а также обеспечению собственной безопасности.