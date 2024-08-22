Новым информационным сервисом могут теперь воспользоваться предприниматели Хабаровского края. Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций (АНО «АПИРИ ХК») совместно с институтами развития края разработали единый «Атлас государственной поддержки». Он представляет собой буклет с краткой информацией о деятельности институтов развития и мерах поддержки бизнеса. К нему в дополнение на краевом инвестиционном портале запущен электронный «Калькулятор мер поддержки».

— Чтобы мы могли ещё быстрее отрабатывать все запросы, поступающие от бизнеса, совместно с коллегами приняли решение о разработке единого «Атласа государственной поддержки». Просто, кратко и доступно об услугах, которыми предприниматели могут воспользоваться бесплатно при реализации инвестиционных проектов и осуществлении предпринимательской деятельности, – рассказал директор АПИРИ ХК Владимир Комков.

Атлас представляет собой печатный буклет, в котором кратко отражена информация о направлениях деятельности институтов развития и оказываемых ими услугах, преференциальных режимах, а также размещены QR коды со ссылками на Инвестиционную карту РФ и Калькулятор мер поддержки. Калькулятор мер поддержки – ещё один новый цифровой сервис для бизнеса, размещённый на инвестиционном портале Хабаровского края. Любой инициатор проекта – от микропредприятия до промышленного гиганта – заходя на одну страницу, получает необходимую информацию обо всех мерах поддержки, которыми может воспользоваться именно он.

— Подобрать меру поддержки очень просто – настройка фильтра занимает всего три шага, где надо выбрать тип организации, тип поддержки, отрасль реализации, и сервис предоставит информацию о подходящих программах. Доступна информация о всех видах поддержки: имущественная, налоговая, гранты, льготное кредитование, субсидии. Наши специалисты помогут оформить заявку на любой вид помощи, – добавил Владимир Комков.

Напомним, сейчас в крае для предпринимателей работают 7 институтов развития, которые помогают привлечь инвестиции и дать импульс стратегически важным для государства отраслям: Центр поддержки экспорта, Гарантийный Фонд, Фонд развития промышленности, Фонд поддержки малого предпринимательства, Краевой сельскохозяйственный фонд, Центр «Мой Бизнес», АПИРИ ХК.