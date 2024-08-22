Два проекта Хабаровского края по развитию туристических троп прошли конкурсный отбор и получат федеральное финансирование. Предложения по созданию соответствующей инфраструктуры в дальневосточных регионах были рассмотрены на заседании президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое прошло под председательством вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Как отметили в министерстве туризма Хабаровского края, проекты отбирались на конкурсной основе в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, и в рамках поручения, данного Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. В результате реализации отобранных инициатив на Дальнем Востоке планируется создать и обустроить 118,2 км троп.

— Министерством туризма края совместно с районами была проделана серьезная работа по разработке проектов. Заявки формировались в соответствии с рекомендациями Минвостокразвития России. Это порядка 40 критериев. Например, по охвату населением и туристами, наличию объектов природного и исторического показа, комфортной инфраструктуры, возможности всесезонного использования троп, привлечению внебюджетных средств и другие. Разработанные проекты были одобрены врио губернатора Дмитрием Демешиным, – отметила министр туризма края Екатерина Пунтус.

Всего на рассмотрение экспертного совета было подано 60 заявок, из них отобраны 18 инициатив, в том числе два проекта от Хабаровского края. Тропа «Легенды сэвэнов» проходит по территории села Сикачи-Алян, а «Легенды Хехцира» – в пределах горного хребта Большой Хехцир.

— Мы уже не первый год работаем над тем, чтобы обустроить территорию, где расположены петроглифы, включенные в предварительный список наследия ЮНЕСКО. Это один из наших туристических «магнитов». Планируем, что здесь появится визит-центр, различные арт-объекты и тематические зоны, связанные с историей и культурой народов Приамурья. В проекте «Легенды Хехцира» на территории ГЛК «Хехцир» предусмотрено создание видовой площадки на самой высокой точке хребта, зип-лайна, веревочного городка. На развитие двух туристических троп Хабаровскому краю выделят из федерального бюджета почти 250 млн рублей, – рассказала Екатерина Пунтус.

Помимо этого, запланировано привлечение средств из внебюджетных источников. До конца года регион должен подготовить разработанный детальный проект с уточненными сметными параметрами. Прогнозируемое количество посещений троп к 2028 году совокупно увеличится в 2,5 раза и составит не менее 60 тысяч человек в год.