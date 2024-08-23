Ozon запускает возможность самовывоза крупногабаритных товаров из сортировочных центров. Теперь покупатели могут бесплатно забирать такие товары в удобное время и сэкономить на курьерской доставке. Новая опция доступна при заказе крупной мебели и бытовой техники, принадлежностей для строительства и ремонта и других товаров, если они доставляются Ozon.

Сейчас самовывоз работает в 37 сортировочных центрах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в регионах Дальнего Востока, Поволжья, Южного и Центрального округов. Количество пунктов выдачи крупногабаритных товаров будет увеличиваться.

«Мы хотим, чтобы нашим клиентам было еще удобнее пользоваться сервисами Ozon в онлайне и офлайне. Многие покупатели крупногабаритных товаров хотят самостоятельно забирать свои заказы — в таком случае не нужно подстраиваться по времени под курьера и оплачивать доставку. Мы надеемся, что эта опция также поможет продавцам крупногабаритных товаров увеличить объемы продаж, особенно в отдаленных регионах», — говорит Наталья Боер, директор по клиентскому опыту Ozon.

Чтобы забрать товар самостоятельно, покупателям нужно выбрать опцию «самовывоз» при оформлении заказа и указать доступный сортировочный центр в качестве пункта выдачи.

Товар считается крупногабаритным, если выполняется одно из условий: одна из сторон товара длиннее 200 см, его вес больше 35 кг, или его объём больше 500 л.