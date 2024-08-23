Предприятия Хабаровского края продолжают получать поддержку от Фонда развития промышленности. Например, ООО «Дальневосточный завод строительных материалов» получил 47 млн рублей на новую производственную линию для изготовления сухих строительных смесей.

Как отметили в краевом министерстве промышленности и торговли, основанием для запуска линии стал рост продукции предприятия не только на внутреннем рынке, но и со стороны других дальневосточных регионов. Обращаться в Хабаровский край стало намного выгоднее, так как строительные компании, которые возводят дома на Дальнем Востоке, стали значительно экономить на логистике

На данный момент на заводе изготавливаются практически все виды сухих строительных смесей на основе цемента и песка – от штукатурки и стяжек до клеевых и кладочных растворов, а также компонентов для газобетона. Хотя большая часть продукции производится по конкретным заказам, завод также стремится выпускать наиболее востребованные марки смесей в достаточных объемах для формирования запасов. Предприятие уже приобрело производственную базу, подвело все инженерные коммуникации и заказало дополнительное оборудование: сушильный комплекс, линию по производству сухих строительных смесей для дозирования, кран-штабелеукладчик. Для работы на высокотехнологичном оборудовании планируется создание дополнительных рабочих мест.

— На сегодняшний день завод загружен на 99 %, а спрос со стороны существующих и потенциальных клиентов возрастает. Мы планируем выход на новые рынки Сахалина, Якутии и Камчатки. Для обеспечения перспективных объемов поставок существующего оборудования недостаточно, необходимо промышленное оборудование с возможностью производства до 100 тонн смесей в сутки, – сказал руководитель завода Андрей Дрантиев.

Общий объем выпуска продукции составляет до 700 тонн готовой продукции за месяц. За последние четыре года прирост выпуска продукции составил 288 %.

Стоит отметить, что завод является участником строительного кластера, который обеспечивает стройматериалами все ведущие стройки региона. Его продукция становится востребованной, не только в нашем крае, но и в других дальневосточных субъектах. Участниками кластера являются ведущие предприятия и организации строительной отрасли региона, которые обеспечивают полный цикл: от проектирования и строительства до ввода в эксплуатацию зданий и сооружений.