В целях обеспечения роста заработной платы всех работников краевой бюджетной сферы врио губернатора Дмитрий Демешин принял решение дополнительно увеличить фонд оплаты труда с 1 октября 2024 года на 6 %. Об этом глава региона сообщил в ходе заседания президиума правительства края.

— В своем Послании Федеральному Собранию наш Президент обозначил главный приоритет – это повышение реальных доходов граждан, – отметил глава региона Дмитрий Демешин.

Сейчас в краевом бюджете предусмотрены средства на повышение заработной платы по «майским» указам Президента России с учетом роста среднего дохода по экономике – до 64 490 рублей. Это учителя, воспитатели, врачи, работники культуры, социальные работники, работники физической культуры. Повышение у данной категории в 2024 году составило 16,6 %. Для отдельных категорий работников бюджетной сферы, у которых заработная плата не привязана к МРОТ и к категориям «майских» указов Президента, заработная плата с начала года была проиндексирована только на 10 %.

— Я сейчас на постоянной основе сталкиваюсь с этой потребностью, когда люди обращаются. Мы посчитали доходы. И по остальным, не попадающим под действие Указа и не получающим МРОТ категориям работникам бюджетной сферы, помимо этих 10%, с 1 октября 2024 года увеличим оклады еще на 6%. Моя задача – защитить права всех жителей края, – заявил Дмитрий Демешин.

Среди тех, кого коснётся повышение – пожарные, сотрудники центров занятости, учреждений ветеринарии, водители, административно-управленческий персонал краевых учреждений, госслужащие и другие. Это 31 тыс. жителей региона.