В предстоящие выходные провожаем лето и встречаем осень вместе с партнерами проекта «Отдыхаем в крае». Представители туротрасли и индустрии развлечений подготовили интересные предложения как для детей, так и для взрослых. Как отметили в министерстве туризма края, главным событием этой недели станет праздничное открытие после реконструкции Амурского утеса. Мероприятие «Утес: новый рассвет» (0+) начнется в 16 часов.

— Подготовлена насыщенная развлекательная и культурная программа. На мастер-классах все желающие смогут сделать магниты, значки, разрисовать сумку-шоппер и забрать их себе на память. Детям и взрослым предложат сыграть в «бродилку» по достопримечательностям Хабаровска, попробовать напиток «Амурский утес» и принять участие в фотоконкурсе, победитель которого получит 5000 рублей. На концертной площадке выступят лучшие хабаровские артисты и коллективы, в числе которых Никита Туранов, Рипсиме Сехлеян, Анна Уварова, ансамбль «Глория», танцевальный проект «ВВЕРХ НОГАМИ» и группа «UP’рель». Приглашаем всех 1 сентября на открытие утеса, вход свободный, – рассказали в профильном ведомстве.

Новая гастрономическая экскурсия – «Завтрак выходного дня с ароматом Дальнего Востока» (6+). В рамках гастротура запланировано посещение двух местных производств. Сначала туристы заедут на мануфактуру джемов, где узнают тонкости изготовления лакомства, познакомятся с необычными видами джемов, среди которых горчица-лайм, чатни с яблоком, кофейный с черносливом и можжевельником, а также примут участие в мастер-классе по приготовлению варенья их дальневосточных ягод. Вторая точка экскурсии – кофеобжарочный цех, где расскажут об истории напитка, обо всех этапах обжарки и дадут попробовать ферментированный натуральный кофе с лимонником, шиповником, смородиной. Каждый участник экскурсии получит в подарок баночку джема и пакетик кофе.

В Хабаровском районе на Беловодье в выходные будут отмечать сразу три великих спаса – Медовый, Яблочный и Хлебный. В программе проводы лета с народными гуляниями, мастер-класс по плетению венков, песни и танцы у костра, большой народный хоровод и ярмарка продуктов. Гостей праздника ждет горячий вкусный обед: традиционный суп «казачья похлебушка», гречневая каша с мясом и овощами, домашние соленья из погребка, травяной чай с пончиками. Предусмотрен трансфер в обе стороны.

Каякерский клуб приглашает совершить классический маршрут по цветущей Кие. Участников ждут прекрасные виды, вкусный каякерский обед и хорошая компания. В рамках тура запланирована остановка на петроголифах – киинской писанице. Маршруты на Кию подходят для начинающих, но морские каяки не приспособлены для детей, поэтому возраст участников тура от 12 лет. Зато это отличный вариант для съемок видео на конкурс «Дальний Восток – Земля приключений». Главный приз – 3 млн рублей.