Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Хабаровском крае идет планомерная работа по обновлению мостовых сооружений. За последние годы в регионе отремонтировано уже более 70 мостов.

Приведение мостов в нормативное состояние – вопрос, который врио губернатора края Дмитрий Викторович Демешин сразу обозначил одним из приоритетных в дорожной сфере.

В этом году в плане ремонта 24 мостовых сооружения: 7 в Хабаровском районе, 6 в Комсомольском, 5 в Солнечном, 4 в Ульчском и 2 в Аяно-Майском районах.

Масштабные работы идут на мостовых сооружениях в Хабаровском районе.

Пять мостов ремонтируют на дороге «Подъезд к с. Догордон». На мостах на 1,7 км и 2,7 км идет устройство земляного полотна и укрепление откосов насыпи. Обустроены фундаменты и экраны под металлическую гофротрубу на мосту на 11,4 км. Смонтированы пролеты и цоколи барьерного ограждения, выполнено устройство слоя из сталефибробетона на мостовом сооружении на 20,45 км, идет отсыпка земляного полотна на подходах. На мосту на 21,23 км установлены железобетонные береговые опоры, выполняется монтаж железобетонных плит пролетов.

По одному мостовому сооружению ремонтируем на дорогах «Подъезд к с. Кукан» (мост на 13,87 км) и «Биробиджан – Кукан» (мост на 21,27 км). Устроены котлованы под металлические гофротрубы, идет сборка звеньев труб.

На автомобильной дороге «Селихино – Николаевск-на-Амуре» в Комсомольском районе ремонтируют семь мостов, на всех объектах выполнена сборка метало-гофрированных конструкций, устройство земляного полотна. На мосту на 55,6 км уже уложено 220 метров асфальтобетонного покрытия. Ввод в эксплуатацию намечен на сентябрь. На 6 мостах идет устройство рабочего слоя. На этих мостах все работы будут завершены в октябре.

В Ульчском районе завершен ремонт мостов на 215,3 и 218,15 км автомобильной дороги «Селихино – Николаевск-на-Амуре». В сентябре сооружения будут введены в эксплуатацию. Еще два моста этой же дороги – на 297,8 и 301,7 км планируют сдать в ноябре.

На 4 мостах в Солнечном районе подрядчики завершили сборку металлогофрированных конструкций, выполнили устройство земляного полотна, объекты готовы к устройству асфальта. Ожидается прибытие асфальтоукладочной техники.

В Аяно-Майском районе 24 августа завершился ремонт двух мостов на автодороге «Аян – Нелькан». Здесь были демонтированы старые и построены новые сооружения через реки «Первый Кений» и «Правая Уйка».