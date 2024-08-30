Жители домов по улице Союзной 8 и 11 в Хабаровске смогут заниматься спортом у себя во дворе. Их придомовую территорию благоустроят за счет федеральной субсидии, недавно выделенной региону. На ремонт направят почти 15 млн рублей. На эти средства для людей построят спортивный комплекс, а еще детскую площадку, но перед этим всё пространство приведут в порядок: заасфальтируют тротуары, сделают ливневки, посадят деревья.
Двор по улице Союзной попал в число дополнительных 89, где до конца года проведут работы.
— Этот как раз пример того, как были распределены дополнительные 700 млн рублей, которые выделили региону благодаря договоренности врио губернатора края Дмитрия Демешина. В Хабаровске должны были отремонтировать за год 7 дворов, но теперь благоустроят 32. В Комсомольске-на-Амуре сделают плюс 33 двора. А в Амурске вместо одного приведут в порядок 16. И так по всему краю, – отметил советник губернатора края по ЖКХ Сергей Федоров.
Сейчас по дворе на Союзной начальный этап работ. Уже вывезен лишний грунт, строители делают дорожное полотно. Ведутся гидроизоляция и укладка железобетонных лотков дренажной системы. Техническая готовность объекта – 10 %. Работы планируют завершить до 15 ноября.
— По поручению Дмитрия Демешина мы контролируем ход ремонтов. К примеру, завтра наша комиссия совместно с общественниками, депутатами осмотрит один из дворов в Хабаровске по улице Калинина. Важно, чтобы подрядчики чувствовали ответственность и делали все качественно, кроме того не срывали сроки. Поэтому будем регулярно выезжать на такие объекты, – добавил Сергей Федоров.
Напомним, всего в Хабаровском крае за счет дополнительного финансирования теперь отремонтируют 108 дворов вместо 19, как было в первоначальном плане. Регион получил на это свыше 810 млн рублей.
Эта запись была опубликована 30.08.2024в 09:15. В рубриках: Общество.
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