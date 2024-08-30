В Хабаровском крае продолжают активно готовиться к предстоящей избирательной кампании – к работе уже приступили участковые избирательные комиссии (УИК). Их главная задача – сделать выборы максимально легитимными. С 28 августа УИК уже принимают заявления о голосовании по месту нахождения. Возможность выбрать удобный участок для голосования предусмотрена в рамках сервиса «Мобильный избиратель».

Как уточнили в избирательной комиссии Хабаровского края, этот сервис дает возможность избирателю, если он по каким-либо причинам находится вне своего района проживания, выбрать удобный участок для голосования в пределах региона. Подать такое заявление можно не позднее 2 сентября в любой УИК. Прикрепиться к другому участку можно также в ТИК, МФЦ и через портал «Госуслуги». Следует учитывать, что «Мобильный избиратель» дает возможность избирателю проголосовать только на досрочных выборах губернатора Хабаровского края и выборах депутатов Законодательной Думы региона восьмого созыва, а также только в пределах края.

— У нас 741 постоянно действующая участковая избирательная комиссия. Делается все возможное, чтобы институт выборов в регионе продолжал пользоваться высоким доверием людей. Все выборные процедуры постараемся провести на максимально высоком организационном уровне, чтобы каждый житель края мог воспользоваться своим избирательным правом. Опыт у нас уже есть – в марте прошли выборы Президента. Эта избирательная кампания в регионе прошла легитимно, конкурентно, открыто, без нарушений, жалоб и внештатных ситуаций. Это говорит о том, что была проведена большая, качественная работа. В этот раз будем продолжать реагировать на любую информацию о возможных нарушениях, в том числе из социальных сетей. На всех участках у нас будет вестись видеонаблюдение. В выборах задействуют 85 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Для всех вопросов в крае запущена «горячая линия» с хабаровским номером 308-222, – отметил председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.

Напомним, что с 6 по 8 сентября в крае пройдут 43 избирательные кампании различного уровня, которые определят дальнейшее развитие региона. Это досрочные выборы губернатора, выборы депутатов краевого парламента, Хабаровской и Комсомольской-на-Амуре городских дум, а также выборы главы города Юности. Предполагается, что на этих выборах потенциально сможет поучаствовать более 945 тысяч жителей. До 5 сентября в регионе уже идет досрочное голосование – заранее принять участие в выборах смогут около четырёх тысяч человек. Это сотрудники метеостанций, оленеводы, геологи, вахтовики и жители из труднодоступных населенных пунктов.