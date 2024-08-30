Электрический транспорт соответствует всем характеристикам, удобен и комфортен для пассажиров. Он энергоэффективен, соответствует требованиям безбарьерного перемещения маломобильных групп граждан, легок в управлении для водителя.
Доставка будет осуществляться партиями. До конца года ожидается прибытие 10 вагонов, их стоимость — 800 млн рублей.
Трамваи оборудованы системой кондиционирования, отопления, видеокамерами, а также счетчиками учета расхода электроэнергии с функцией регистрации показаний суточного потребления, спутниковой системой навигации «ЭРА-ГЛОНАСС» с наличием тревожной кнопки. Откидная аппарель облегчит вход в транспорт родителям с детской коляской, а также маломобильным гражданам.
Также трамваи оснащены автоматической системой обнаружения и тушения пожара, громкоговорящей связью через микрофон и электронными светодиодными маршрутными указателями (переднее, боковое, заднее, бегущая строка).
Эта запись была опубликована 30.08.2024в 09:21. В рубриках: Общество.
- Спорт в массы: хабаровский двор по улице Союзной обзаведется спортивной площадкой
- В Хабаровском крае продолжается ремонт мостов
- Попробовать напиток «Амурский утес» и отметить сразу три великих спаса в Беловодье приглашают жителей и гостей края
- Дмитрий Демешин: принято решение на 6% поднять оклады работникам краевой бюджетной сферы с 1 октября
- Предприятия Хабаровского края продолжают получать поддержку от Фонда развития промышленности