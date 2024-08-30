В Хабаровском крае перед судом предстанут бывший главный врач медицинского учреждения и представитель ритуального агентства, обвиняемые в коррупции.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача медицинского учреждения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки), а также в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

По версии следствия, пребывая в должности главного врача медицинского учреждения в Вяземском районе Хабаровского края, мужчина договорился с представителем ритуального агентства об оказании заведомо незаконных услуг за взятку. Так, он передавал взяткодателю персональные данные граждан, умерших в возглавляемом им медицинском учреждении, а также персональные и контактные данные их родственников и близких лиц.

При активном участии сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю и УМВД России по Хабаровскому краю собраны доказательства, подтверждающие причастность мужчин к совершению инкриминируемых им преступлений, им предъявлено обвинение. По ходатайству следствия на имущество одного из обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.