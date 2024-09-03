По поручению Президента России Владимира Путина первая партия лекарств для лечения больных хроническим вирусным гепатитом С поступила в Хабаровский край. Лекарственные препараты, приобретенные с помощью федерального финансирования, предназначены для амбулаторного лечения пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением.

Как уточнили в краевом минздраве, на протяжении трех лет из федерального бюджета будет ежегодно дополнительно направляться по 4,5 млрд рублей на закупку лекарств для больных хроническим вирусным гепатитом С. С учётом вложений самих регионов общий объём средств на такие цели в течение трёх лет составит около 18 млрд рублей.

— До настоящего времени пациенты с хроническим вирусным гепатитом С получали необходимое лечение в условиях дневных стационаров по профилю «Инфекционные болезни» – такие есть в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске. Благодаря федеральной поддержке дополнительно к лечению в дневном стационаре за счет средств ОМС пациенты смогут получать лечение амбулаторно – на базе центральных районных больниц и участковых поликлиник. Такая меры позволит ощутимо повысить доступность медицинской помощи для данной категории пациентов. Также увеличится число пациентов, которые одномоментно смогут пройти лечение, – уточнила главный внештатный инфекционист Минздрава РФ по ДФО, главный врач КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» минздрава края Анна Кузнецова.

На склад Дальневосточного центра лекарственного обеспечения поступила 561 упаковка современных противовирусных препаратов для лечения 187 человек на общую сумму 56,5 млн рублей, в течение ближайших двух месяцев поставки продолжатся. Всего в 2024 году противовирусную терапию в амбулаторных условиях за счет средств федерального бюджета получат 427 пациентов, общий размер субсидии составит 101 млн рублей.

В 2024 году амбулаторную терапию вирусного гепатита С будут предоставлять 12 учреждений здравоохранения, которые расположены в Хабаровске, Комсомольск-на-Амуре, а также в Амурском, Бикинском, имени Лазо и Комсомольском районах края. Пациенты из иных районов края будут курироваться специалистами головного учреждения – КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» министерства здравоохранения Хабаровского края.

Проект амбулаторного лечения хронического гепатита С в крае будет продолжен в 2025 и 2026 годах, когда планируется пролечить 429 и 445 пациентов соответственно. Определение нуждаемости пациента в лечении осуществляется лечебными учреждениями по месту жительства исходя из клинических критериев и согласовывается краевой врачебной комиссией. Продолжительность лечения пациента занимает порядка 2-3 месяцев, схемы лечения подбираются по клиническим показаниям в зависимости от состояния пациента.

Всего в 2024 году в крае специфическим лечением против вирусного гепатита С за счет всех источников планируется пролечить около 1000 человек, что в 2 раза превысит показатели 2023 года. В дальнейшем охват лечением будет прирастать на 25-30 % ежегодно.