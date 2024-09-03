Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин осмотрел новый визит-центр в отреставрированном здании Амурского утеса. Напомним, что памятник культуры краевого значения был торжественно открыт после масштабной реконструкции 1 сентября. По поручению главы региона ремонт был завершен к началу нового учебного года.

— Я доволен утесом, достойное место получилось и самое главное – для людей. Хорошо, что успели к 1 сентября. Отличное место, и нам его надо теперь наполнять содержанием. Это наш край, и нам его надо показывать! – отметил Дмитрий Демешин.

Здание на Амурском утесе было построено в годы Великой Отечественной войны. Последняя реконструкция проходила в 1999 году. В 2019-м объект закрыли из-за аварийного состояния. Реставрация началась в этом году, ее стоимость составила около 34 млн рублей.

Как отметил заместитель председателя правительства края по вопросам строительства Керим Сунгуров, в ходе реконструкции особое внимание уделили водоотведению. Вокруг всего здания сделана дренажная сетка, обновлены подземные коммуникации, по всей высоте выполнена гидроизоляция конструкций. Также полностью отремонтированы внутренние помещения, фасад, смотровая площадка, выполнено благоустройство территории.

— В нашем визит-центре жители и гости Хабаровска могут познакомиться с историей региона, его достопримечательностями, узнать о различных событиях, турах и маршрутах, а также записаться на экскурсию. В визит-центре оборудована зона туроператоров, сувенирная лавка с продукцией с символикой края и товарами местных производителей, работает кафетерий. Также есть помещения для проведения презентаций, лекций, мастер-классов. Их вместимость небольшая – до 30 человек, но зато есть возможность создать камерную атмосферу. Эти помещения будем сдавать в аренду для проведения мероприятий, а вырученные средства пойдут в оборот – на уставную деятельность краевого туристского информационного центра, – рассказала министр туризма края Екатерина Пунтус.

Осмотрев Амурский утес, Дмитрий Демешин поблагодарил работников подрядной организации, которые трудились на объекте. Также глава региона поручил сделать вывеску, чтобы жители и гости города знали, что утес теперь открыт.

Напомним, что решение о создании в Амурском утесе визит-центра было принято с учетом мнения жителей региона. Для этого по поручению Дмитрия Демешина был проведен опрос, по результатам которого большинство проголосовало за туристический объект.