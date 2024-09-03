Сегодня в краевой столице торжественно открыт новый учебно-образовательный кластер «Туризм и сфера услуг». Кластер создан на базе Хабаровского технологического колледжа в рамках федерального проекта «Профессионалитет». На обустройство образовательного пространства из федерального бюджета региону выделено 70 млн рублей.

— Мы активно развиваем систему среднего профессионального образования. Направления подготовки рабочих кадров в регионе синхронизированы с реальными запросами экономики. Создание кластера «Туризм и сфера услуг» позволило обновить материально-техническую базу колледжа до современных требований, создать профильную систему отбора абитуриентов, а также адаптировать образовательные программы под нужды работодателей. Образовательный центр нового типа будет готовить кадры под потребности отрасли туризма и сферы услуг края на основе кластерного подхода, – рассказала министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

Индустрия гостеприимства включает в себя различные области, среди которых туризм, развлечения, гостиничный и ресторанный бизнес, транспортное обслуживание, общепит, организация выставок и многое другое. В образовательном кластере студенты смогут освоить все необходимые профессии: от соцработника до повара и графического дизайнера.

Для этого в колледже созданы современные зоны обучения по направлениям: маникюр, педикюр, эстетическая косметология, туроператорская деятельность, туризм, турагентская деятельность, специализированные операции швейного производства, швейное производство, утюжение, раскрой, конструкторские разработки швейного производства и графический дизайн.

— Осваивать новые профессии студенты смогут как в базовом учреждении кластера – Хабаровском технологическом колледже, так и в организациях-партнерах: Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий, Хабаровском техникуме транспортных технологий имени Героя Советского Союза А.С. Панова, Комсомольском-на-Амуре колледже технологий и сервиса, – добавила Виктория Хлебникова.

Кроме того, в образовательные программы введен курс «Основы бережливого производства» и дополнительный профессиональный блок по запросу отрасли и работодателей. Параллельно с общеобразовательными предметами студенты первого курса начнут изучение профессиональных дисциплин.

Напомним, что в регионе уже созданы образовательно-производственные кластеры «Машиностроение», «Железнодорожный транспорт», «Водный транспорт» и «Педагогика». Врио губернатора Дмитрий Демешин подписал документ о партнерстве по созданию и развитию шестого кластера «Судостроение». Соглашение в рамках федерального проекта «Профессионалитет» заключено между правительством края, Амурским судостроительным заводом и Комсомольским-на-Амуре судомеханическим техникумом.