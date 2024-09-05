Предприниматели совместно с администрацией провели работы по отделке двух торговых павильонов с интегрированной между ними автобусной остановкой. Облицевали киоски керамогранитом, установили стеклянные ветрозащитные перегородки и отдельно стоящую металлическую конструкцию, которая отгораживает остановку от тротуара. Также поставили вазон, установили рекламные плоскости для афиш и посадочные места для ожидания транспорта.

«Мы продолжаем ремонтировать остановочные павильоны. В прошлом году обновили остановку на пересечении улиц Суворова и Ворошилова возле сквера «Большой Хехцир». Мы продолжаем сотрудничать предпринимателями – обустраиваем места для посадки людей в транспорт. Чтобы не портить внешний вид остановки листовками устанавливаем доски для афиш и объявлений. В следующем году планируем отремонтировать еще две остановки», — рассказала Мария Матаева, заместитель мэра, председатель комитета по управлению Индустриальным районом.

«Решил помочь с благоустройством нашего города, чтобы было красиво и комфортно жителям. Для облицовки остановки выбор пал на керамогранит, поскольку по качеству и красоте он стоит на первом месте. Также поставили клумбу, надеемся, что цветы подрастут, и это место будет еще краше. Ремонтные работы шли около 2 месяцев. Зимой планируем повесить гирлянды и украсить остановку, чтобы создать праздничную атмосферу», — прокомментировал один из предпринимателей.